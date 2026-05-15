Những điều cần biết về World Cup U.17: Thầy trò HLV Roland đối mặt thử thách nào?

Quỳnh Phương
15/05/2026 13:51 GMT+7

U.17 Việt Nam lần đầu tiên giành vé dự World Cup U.17 sau chiến tích lịch sử tại giải U.17 châu Á 2026. Giải đấu tại Qatar cuối năm nay hứa hẹn là sân khấu lớn nhất của bóng đá trẻ thế giới.

World Cup U.17 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19.11 đến 13.12 với 48 đội tham dự, tương tự kỳ 2025. Theo thể thức mới của FIFA, các đội chia thành 12 bảng, chọn 2 đội đầu bảng cùng 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội.

Đến nay đã có 38 đội giành vé tham dự, trong đó có nhiều nền bóng đá mạnh như Brazil, Argentina, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Mỹ, Mexico và Nhật Bản.

U.17 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại giải. Thầy trò HLV Cristiano Roland giành vé sau khi vượt qua vòng bảng VCK U.17 châu Á 2026 và đứng đầu bảng C.

Đây cũng là lần đầu tiên một đội bóng Đông Nam Á giành vé dự World Cup U.17 thông qua vòng loại châu Á. Trước đó, U.17 Indonesia từng dự giải với tư cách chủ nhà hoặc suất đặc cách.

Thành tích này tiếp tục đánh dấu bước tiến của bóng đá trẻ Việt Nam sau kỳ U.20 World Cup 2017. Theo quy định của FIFA, U.17 Việt Nam cũng sẽ có suất tham dự kỳ World Cup U.17 tiếp theo năm 2027 mà không cần đá vòng loại.

Theo FIFA, World Cup U.17 luôn thu hút đông đảo tuyển trạch viên từ các CLB lớn trên thế giới. Nhiều ngôi sao như Toni Kroos, Phil Foden hay Cesc Fabregas từng gây chú ý từ giải đấu này trước khi thành danh.

Dự kiến sẽ có hơn 130 tuyển trạch viên quốc tế tới Qatar theo dõi giải năm nay. Toàn bộ các trận đấu tổ chức tại khu liên hợp Aspire, còn trận chung kết diễn ra trên sân Khalifa International.

