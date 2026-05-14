Khi nào bốc thăm World Cup có U.17 Việt Nam, bao nhiêu đội đã giành được vé: FIFA tiết lộ gì?

World Cup U.17 có thể thức như World Cup 2026 cấp đội tuyển

Đây là kỳ World Cup U.17 thứ hai trong lịch sử có 48 đội tuyển tham dự, sau năm 2025 cũng tổ chức ở Qatar. Trước đó, giải đấu trẻ cấp thế giới này có 24 đội thi đấu ở VCK từ năm 2007 đến 2023, theo chu kỳ thường xuyên 2 năm/lần tổ chức.

U.17 Việt Nam đã vượt qua cả U.17 Hàn Quốc để xếp đầu bảng và giành vé dự World Cup U.17 2026 vô cùng thuyết phục Ảnh: VFF

Việc mở rộng 48 đội, nhưng cũng không giúp nhiều cho các đội ở khu vực Đông Nam Á góp mặt. Chỉ có U.17 Indonesia trước đó có hai lần liên tiếp góp mặt, nhưng năm 2023 là trong tư cách chủ nhà, và năm 2025 tự động vào VCK không cần thi đấu vòng loại nhờ có thành tích tốt.

Duy chỉ có U.17 Việt Nam vừa vượt qua vòng bảng giải U.17 châu Á vào tứ kết và giành vé dự World Cup U.17 2026, là đội duy nhất của khu vực Đông Nam Á trong lịch sử vượt qua một giải đấu được xem là vòng loại để giành suất vào VCK.

Đây là một chiến tích cực kỳ to lớn của thầy trò HLV Cristiano Roland, khi cũng đã tạo một cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam ở cấp độ các đội trẻ, sau đội U.20 Việt Nam từng dự World Cup U.20 năm 2017. Khi đó, đội U.20 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt, cũng vượt qua vòng loại là giải U.19 châu Á năm 2016.

Thành tích vượt qua vòng loại để giành vé dự VCK World Cup U.17 2026, cũng giúp đội U.17 Việt Nam có suất dự kỳ World Cup U.17 chu kỳ kế tiếp vào năm 2027 cũng ở Qatar (tổ chức 5 kỳ liên tiếp từ năm 2025 đến năm 2029). U.17 Việt Nam giành vé theo cách như U.17 Indonesia dự năm 2023 chủ nhà và năm 2025, nhờ có thành tích tốt.

U.17 Việt Nam giành vé đi tiếp xứng đáng, và là đội Đông Nam Á duy nhất dự World Cup U.17 năm nay Ảnh: chụp màn hình the-AFC.com

U.17 Việt Nam là đội khu vực Đông Nam Á duy nhất trong tổng cộng 9 đội đại diện của khu vực châu Á góp mặt ở VCK World Cup U.17 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland cùng với các đội U.17 Hy Lạp, Montenegro, Romania và Serbia, là những đội lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở ngày hội bóng đá trẻ thế giới. Giải đấu được đánh giá là đấu trường cho hàng trăm tuyển trạch viên từ các CLB hàng đầu thế giới đến quan sát các tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá thế giới trổ tài.

Theo FIFA thông báo, lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup U.17 2026 sẽ được tổ chức tại Zurich, Thụy Sĩ vào ngày 21.5 tới đây, khi chỉ còn chờ xác định 10 đội còn lại từ khu vực châu Phi (CAF). Tại châu Âu (11 đội), có đủ mặt anh tài như U.17 Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Croatia… Khu vực Nam Mỹ quy tụ 7 đội gồm có các đội cực mạnh như U.17 Brazil, Argentina, Uruguay... Tại CONCACAF (8 đội) có đội U.17 Mỹ, Mexico… Khu vực châu Đại Dương (OFC) có 3 đội, đáng chú ý nhất là U.17 New Zealand.

VCK World Cup U.17 2026 diễn ra ở Qatar từ ngày 19.11 đến 13.12 cuối năm nay, với 48 đội tuyển góp mặt, sẽ được bốc thăm chia vào 12 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội. Hai đội nhất nhì mỗi bảng và 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng knock-out từ vòng 32 đội, 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết tranh ngôi vô địch.

Thể thức thi đấu này tương tự như tại kỳ World Cup 2026 cấp đội tuyển sắp diễn ra ở Mỹ, Mexico và Canada.

Vì sao World Cup U.17 có sự quan tâm lớn?

Theo FIFA.com, World Cup U.17 lâu nay luôn nhận sự quan tâm rất lớn và đặc biệt từ các CLB hàng đầu thế giới, vì đây là giải đấu sẽ giúp nhiều tài năng trẻ, những viên ngọc thô, sẽ dần xuất hiện, để họ tuyển chọn vào các đội trẻ U.18 và bắt đầu hành trình mài dũa trở thành những ngôi sao hàng đầu thế giới trong tương lai.

"Fabregas, Landon Donovan, Toni Kroos, Phil Foden... đều là những danh thủ hàng đầu thế giới, và đã bắt đầu hành trình trở thành ngôi sao của mình từ World Cup U.17", FIFA.com nhấn mạnh.

Các cầu thủ U.17 Việt Nam nay đã có cơ hội thể hiện mình trước hàng trăm tuyển trạch viên bóng đá từ các CLB hàng đầu trên thế giới Ảnh: VFF

Với kỳ World Cup U.17 2026 tại Qatar, FIFA đã công bố giải đấu được tổ chức với tất cả các trận đấu đều diễn ra tại Khu liên hợp thi đấu hiện đại ở khu Aspire, riêng trận chung kết sẽ tổ chức trên sân Quốc tế Khalifa có sức chứa 38.901 khán giả.

Dự kiến, World Cup U.17 sẽ có hơn 130 tuyển trạch viên bóng đá từ các CLB hàng đầu trên thế giới đến quan sát, tuyển chọn các tài năng trẻ, chiêu mộ và bổ sung vào các đội trẻ các CLB. Việc gần như toàn bộ giải đấu diễn ra ở khu Aspire, sẽ giúp các tuyển trạch viên có đủ điều kiện để quan sát toàn bộ các cầu thủ trẻ thi đấu.

Với 48 đội tuyển tham dự World Cup U.17, đây sẽ là giải đấu cực kỳ hứa hẹn sẽ xuất hiện các tài năng trẻ mới của bóng đá thế giới. Với các cầu thủ U.17 Việt Nam, giờ đây họ đã thực sự có cơ hội để thể hiện mình ngay tại ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất thế giới.