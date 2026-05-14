Báo Indonesia ngả mũ thán phục U.17 Việt Nam, đội Đông Nam Á duy nhất giành vé World Cup

U.17 Việt Nam đã cho các đội khu vực bài học nghiêm túc về sự chuẩn bị

Theo CNN Indonesia, việc U.17 Indonesia sớm bị loại ngay vòng bảng chính là do sự chuẩn bị quá gấp rút của thầy trò HLV Kurniawan Dwi Yulianto. Qua đó, khiến truyền thống tham dự World Cup chính thức chấm dứt sau hai lần dự liên tiếp trước đó. Điều này giờ đã được thay thế bằng U.17 Việt Nam, đội đã thể hiện một sự quyết tâm lớn và có sự chuẩn bị dài hơi và chu đáo cho mục tiêu bước vào đấu trường thế giới.

Cú đá phạt đẳng cấp của Nguyễn Lực gỡ hòa 1-1 cho U.17 Việt Nam

U.17 Việt Nam giành vé đi tiếp xứng đáng, và là đội Đông Nam Á duy nhất dự World Cup U.17 năm nay Ảnh: the-AFC.com

"U.17 Việt Nam đã đánh bại thuyết phục U.17 UAE với tỷ số 3-2 trong trận đấu quyết định với một động lực hết sức hoàn hảo. Bàn thắng của cầu thủ Nguyễn Mạnh Cường ở phút 69 là bàn thắng quyết định giúp U.17 Việt Nam giành chiến thắng.

Kết quả này cũng giúp U.17 Việt Nam dẫn đầu bảng C với 6 điểm đầy ngoạn mục với 2 trận thắng và 1 thua. Trong khi, U.17 Hàn Quốc chỉ giành được trận hòa không bàn thắng trước Yemen, và xếp thứ hai trong bảng với 5 điểm sau 1 thắng và 2 trận hòa", CNN Indonesia đánh giá.

U.17 Việt Nam không chỉ xuất sắc giành suất dự World Cup U.17 tại Qatar vào tháng 11 năm nay, họ cũng là 1 trong 8 đội bóng trẻ mạnh nhất ở giải U.17 châu Á, và tiếp tục hành trình tìm kiếm cơ hội vào bán kết, lặp lại thành tích năm 2000, theo CNN Indonesia.

Trong khi đó, BolaSport ngả mũ với các màn trình diễn của U.17 Việt Nam, đặc biệt với 2 trận thắng thuyết phục trước hai đối thủ Tây Á là Yemen tỷ số 1-0 và UAE tỷ số 3-2, trong khi trận thua ngược U.17 Hàn Quốc, đội quân của HLV Cristiano Roland cũng đã dẫn trước đối thủ mạnh này tỷ số 1-0 đến phút 84 mới mắc các sai lầm không tập trung, và để thua ngược tỷ số 1-4 đầy đáng tiếc với cả 4 bàn thua chỉ trong khoảng 10 phút cuối trận.

U.17 Việt Nam đã đánh bại U.17 Úc tỷ số 2-1 ở bán kết U.17 Đông Nam Á nhờ lối chơi kỷ luật và tấn công hiệu quả Ảnh: VFF

"U.17 Việt Nam đã trở thành đội Đông Nam Á duy nhất giành vé dự World Cup U.17 năm nay. Đây là chiến tích hoàn toàn xứng đáng, xét trong bối cảnh các đội mạnh còn lại của khu vực như U.17 Indonesia không thể vượt qua các trận quyết định dù đã có khởi đầu như mơ (thắng U.17 Trung Quốc tỷ số 1-0), nhưng lại thua trận trước Qatar tỷ số 0-2 và Nhật Bản tỷ số 1-3, đành ra về trong thất vọng.

Trong khi U.17 Thái Lan và Myanmar gây thất vọng toàn tập, họ sớm bị loại chỉ sau 2 trận vòng bảng, và trận cuối giữa họ chỉ còn mang tính an ủi khi hòa nhau để ra về với 1 điểm", BolaSport nhấn mạnh.

U.17 Việt Nam giờ đây là niềm hy vọng duy nhất của khu vực Đông Nam Á tại giải U.17 châu Á cũng như hướng đến World Cup U.17 với lần đầu tiên trong lịch sử tham dự.

Tại tứ kết U.17 châu Á, U.17 Việt Nam gặp lại U.17 Úc, đội mà họ đã từng thắng với tỷ số 2-1 ở trận bán kết giải U.17 Đông Nam Á vào ngày 22.4 gần đây, vào lúc 0 giờ ngày 17.5.