Hơn 3 tỉ người không được xem World Cup 2026?

Trong thông báo mới nhất liên quan đến bản quyền truyền hình (BQTH) World Cup 2026, FIFA cho biết: "FIFA đã ký kết các thỏa thuận với các đài truyền hình tại 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trước thềm kỳ World Cup lớn nhất từ trước đến nay. Các cuộc thảo luận tại Ấn Độ về BQTH World Cup 2026 đang diễn ra và cần được giữ bí mật ở giai đoạn này".

Trước đó tại Trung Quốc, cuộc đàm phán BQTH giữa FIFA và Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc (CCTV) lâm vào bế tắc vì mức giá FIFA đưa ra quá cao. "Mức giá ban đầu được FIFA yêu cầu lên đến 300 triệu USD, sau đó giảm xuống còn từ 120 triệu USD, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức đề nghị chỉ 80 triệu USD mà CCTV đưa ra", theo SCMP Sport.

World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada ẢNH: REUTERS

Theo Reuters: "Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia đông dân nhất thế giới, thị trường có tổng cộng hơn 3 tỉ người, chiếm hơn 1/3 tổng dân số thế giới. Tổng cộng Ấn Độ và Trung Quốc cũng đã chiếm hơn 22% tổng số lượt xem World Cup trên toàn cầu. Trong đó Trung Quốc từng đạt 50% tổng số giờ xem World Cup trực tuyến vào năm 2022 ở Qatar. Vì vậy nếu hai quốc gia này không sở hữu bản quyền, FIFA sẽ bị ảnh hưởng cực lớn".

Tại khu vực Đông Nam Á, hầu hết các nước đều sở hữu BQTH, trong đó VN đã sở hữu từ sớm với toàn bộ 104 trận đấu ở World Cup 2026 được phát trên các kênh sóng của VTV. Malaysia cũng vừa chính thức sở hữu bản quyền cùng Singapore, Indonesia, Philippines. Tuy nhiên, với Thái Lan, đến nay các cuộc đàm phán vẫn diễn ra. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cam kết người dân Thái Lan sẽ được xem World Cup 2026 khi chính phủ nước này đang phối hợp với các cơ quan quản lý và khu vực tư nhân, nhằm đảm bảo việc mua được bản quyền phát sóng World Cup cho người dân. Mặc dù vậy, vào ngày 12.5, các báo cáo ban đầu cho thấy chính phủ Thái Lan vẫn chưa phê duyệt ngân sách để đàm phán mua BQTH World Cup 2026. Theo Thai Rath, số tiền dự kiến để Thái Lan mua BQTH từ FIFA lên đến 1,3 tỉ baht (khoảng 40 triệu USD). Diễn biến này khiến người hâm mộ Thái Lan đến nay vẫn hết sức hồi hộp vì chưa rõ có được xem World Cup 2026 hay không.

Điều này cũng tương tự tại Trung Quốc, SCMP Sport cho biết thêm các sếp lớn của FIFA, bao gồm Tổng thư ký Mattias Grafstrom và Jean-Christophe Petit (Giám đốc bản quyền truyền thông), đã bay đến Bắc Kinh trong tuần này để thảo luận vấn đề với CCTV về việc mua BQTH World Cup 2026. Nhiều khả năng FIFA giảm giá đến 50% để Trung Quốc sở hữu bản quyền World Cup, nhưng kèm điều kiện nước này phải mua cả gói truyền hình World Cup 2026 và 2030, theo SCMP Sport.