Messi phong độ rực sáng trước thềm World Cup, liên tiếp ghi bàn và kiến tạo

Trận thứ ba liên tiếp Messi ghi bàn và kiến tạo

Phong độ cực kỳ ấn tượng của Messi hiện nay, giúp anh đang có màn chạy đà quá hoàn hảo ngay trước thềm World Cup, khi không chỉ liên tiếp ghi bàn và kiến tạo, mà còn cho thấy cả nền tảng thể chất lẫn thể lực ở tình trạng cực kỳ tốt nhất của mình.

Có thể nói, một Messi đang đạt phong độ 100% ngay trước World Cup, điều mà danh thủ 38 tuổi này luôn kỳ vọng, để có thể góp mặt cùng đội tuyển Argentina bảo vệ ngôi vương đoạt được tại Qatar 2022.

Messi tiếp tục thi đấu bùng nổ ghi cú hat-trick và góp 1 kiến tạo giúp Inter Miami giành chiến thắng và cũng giúp các thành viên đội tuyển Argentina mừng hết lớn Ảnh: Reuters

Với cú hat-trick và góp 1 kiến tạo vừa thực hiện, Messi giúp Inter Miami có trận thắng thứ hai liên tiếp gần đây trên sân khách, lần này trước FC Cincinnati với tỷ số 5-3, hai bàn còn lại do Berterame và Silvetti thực hiện. Qua đó, Inter Miami đã vươn lên lại vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS với 25 điểm, chỉ kém đội đầu bảng là Nashville SC 2 điểm, nhưng đấu nhiều hơn 1 trận.

Trước đó, Messi ghi 1 bàn và có 2 kiến tạo trong trận Inter Miami thắng Toronto FC tỷ số 4-2 ngày 10.5, cũng như ghi 1 bàn và góp 1 kiến tạo ở trận thua ngược đáng tiếc trước Orlando City với tỷ số 3-4 ngày 3.5 sau khi đã dẫn trước 3-0 trong hiệp 1.

Các bàn thắng và kiến tạo liên tiếp này giúp Messi hiện ghi tổng cộng 13 bàn và có 4 kiến tạo cho Inter Miami sau 14 trận ở mùa này trên mọi mặt trận. Riêng tại MLS, Messi đã nâng số bàn lên con số 12 và 4 kiến tạo.

Tổng cộng, Messi cũng đã cán mốc chẵn 910 bàn thắng trong sự nghiệp và nâng số kiến tạo kỷ lục của mình lên con số 411 pha kiến tạo. Ngoài ra, danh thủ người Argentina cũng xác lập kỷ lục mới khi vượt qua cột mốc có tổng cộng 100 pha kiến tạo và bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử tại MLS, lên con số 104, bao gồm 3 bàn thắng và 1 kiến tạo vừa thực hiện. Để làm được điều này, Messi chỉ cần có 65 trận đấu cho Inter Miami.

Messi vẫn còn 2 trận đấu nữa cho Inter Miami trước khi đến tập trung đội tuyển Argentina dự World Cup 2026, vì anh đã chắc suất trong đội hình chính thức 26 người, khi chỉ cần gật đầu đồng ý tham dự hay không mà thôi.

Các trận sắp tới của Inter Miami gồm 2 trận đấu trên sân nhà gặp Portland Timbers và Philadelphia Union lần lượt ngày 17.5 và 22.5. Sau đó, Messi sẽ chính thức bước vào chiến dịch World Cup 2026 từ ngày 25.5.