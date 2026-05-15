Trận mở màn vòng 23 diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 15.5 giữa CLB Công an TP.HCM (32 điểm) và SHB Đà Nẵng (16 điểm) trên sân Bình Dương. Dù được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và phong độ tốt, đội bóng của HLV Mano Polking vẫn phải dè chừng SHB Đà Nẵng, đội vừa thắng Becamex TP.HCM 2-0 để tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng.

Ngày 16.5, SLNA (24 điểm) tiếp Ninh Bình FC (41 điểm) trên sân Vinh. Đội chủ nhà đang sa sút với 3 trận thua liên tiếp, trong khi Ninh Bình FC vừa lấy lại vị trí thứ 3 và tiếp tục cạnh tranh quyết liệt với Hà Nội FC trong cuộc đua tốp đầu.

Cùng ngày, Hải Phòng (28 điểm) gặp Becamex TP.HCM (21 điểm) tại sân Lạch Tray. Đội bóng đất Cảng đang trải qua chuỗi 4 trận không thắng nhưng vẫn rất đáng gờm trên sân nhà. Trong khi đó, Becamex TP.HCM nhiều khả năng sẽ ưu tiên mục tiêu giành điểm cho cuộc đua trụ hạng.

Trước vòng 23 V-League: Chờ đón tân vương?

Ngày 17.5, Hoàng Anh Gia Lai (22 điểm) chạm trán Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (24 điểm) trên sân Pleiku trong trận đấu được đánh giá khá cân bằng khi cả 2 đều chưa có phong độ ổn định.

PVF-CAND (17 điểm) tiếp Hà Nội FC (39 điểm) trong thế buộc phải có điểm để đua trụ hạng, còn đội bóng Thủ đô cần chiến thắng nhằm tiếp tục cạnh tranh tốp 3 với Ninh Bình FC. Dù được đánh giá cao hơn, Hà Nội FC được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước đối thủ đang khát điểm.

Một trận đấu đáng chú ý khác là màn so tài giữa Thép Xanh Nam Định (31 điểm) và Thể Công Viettel (46 điểm). Đội bóng thành Nam vừa gây nhiều khó khăn cho CLB Công an Hà Nội ở vòng trước và được kỳ vọng tiếp tục tạo thử thách lớn cho Thể Công Viettel trên sân Thiên Trường.

Tâm điểm vòng 23 là cuộc đối đầu giữa CLB Công an Hà Nội (57 điểm) và Đông Á Thanh Hóa (24 điểm). Với phong độ rất cao cùng sự bùng nổ của Đình Bắc, đội bóng ngành công an đứng trước cơ hội vô địch sớm 3 vòng nếu giành chiến thắng.