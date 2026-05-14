Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
U.17 Việt Nam trước màn tái đấu U.17 Úc: Khó hơn nhiều trận bán kết Đông Nam Á
Video Thể thao

U.17 Việt Nam trước màn tái đấu U.17 Úc: Khó hơn nhiều trận bán kết Đông Nam Á

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
14/05/2026 17:47 GMT+7

U.17 Việt Nam sẽ tái đấu U.17 Úc ở tứ kết giải U.17 châu Á 2026 chỉ sau chưa đầy 1 tháng kể từ chiến thắng tại bán kết U.17 Đông Nam Á. Thầy trò HLV Cristiano Roland được chờ đợi tiếp tục thể hiện bản lĩnh trước đối thủ nhiều duyên nợ.

U.17 Việt Nam sẽ gặp U.17 Úc ở tứ kết giải U.17 châu Á 2026 lúc 0 giờ ngày 17.5. Đây là màn tái đấu đáng chú ý khi hai đội vừa chạm trán ở bán kết giải U.17 Đông Nam Á hồi tháng 4, nơi thầy trò HLV Cristiano Roland thắng ngược 2-1 để vào chung kết.

Trước trận đấu đó, HLV U.17 Úc từng đánh giá U.17 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà đội bóng xứ chuột túi gặp tại giải. Ông đặc biệt ấn tượng với kỹ thuật cá nhân và khả năng chuyển đổi trạng thái rất nhanh của các cầu thủ Việt Nam.

U.17 Việt Nam trước màn tái đấu U.17 Úc: Khó hơn nhiều trận bán kết Đông Nam Á

Chiến thắng hồi tháng 4 cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về bản lĩnh và tâm lý thi đấu của U.17 Việt Nam dưới thời HLV Cristiano Roland.

Tuy nhiên, lần tái đấu này được dự báo khó khăn hơn rất nhiều. U.17 Úc vẫn là một trong những nền bóng đá trẻ mạnh của châu Á với ưu thế về thể hình, thể lực, tốc độ và cường độ chơi bóng cao. Đội bóng này cũng sở hữu nhiều cầu thủ được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Trước trận gặp U.17 Việt Nam, U.17 Úc chịu áp lực không nhỏ sau thất bại 0-2 trước U.17 Uzbekistan ở lượt cuối vòng bảng. Truyền thông Úc cũng nhắc lại trận thua trước U.17 Việt Nam ở giải Đông Nam Á như một ký ức đáng quên với lứa cầu thủ hiện tại.

Quan trọng hơn, đây là trận đấu knock-out ở sân chơi châu Á, nơi áp lực và mức độ cạnh tranh lớn hơn rất nhiều so với cấp độ Đông Nam Á. Vì vậy, U.17 Việt Nam sẽ cần giữ sự tỉnh táo, khả năng duy trì tập trung và bản lĩnh trong suốt trận đấu nếu muốn tiếp tục tạo nên bất ngờ.

Xem ĐỘC QUYỀN giải vô địch U.17 nam châu Á, từ 5.5 đến 23.5 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

U.17 Hàn Quốc bị truyền thông quay lưng sau trận hòa Yemen: Xếp sau U.17 Việt Nam, rơi vào nhánh tử thần

U.17 Hàn Quốc bị truyền thông quay lưng sau trận hòa Yemen: Xếp sau U.17 Việt Nam, rơi vào nhánh tử thần

Sau trận hòa trước U.17 Yemen, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt chỉ trích màn trình diễn của đội nhà, đồng thời nhấn mạnh việc đánh mất ngôi đầu bảng vào tay U.17 Việt Nam đã khiến thầy trò HLV Kim Hyun-jun rơi vào nhánh đấu khó.

Khoảnh khắc đặc biệt trong phòng thay đồ U.17 Việt Nam sau trận thắng lịch sử

Chủ tịch VFF tiết lộ kế hoạch lớn cho bóng đá trẻ sau kỳ tích World Cup của U.17 Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

U.17 Việt Nam U.17 Úc U.17 châu á 2026 Bán kết U.17 Đông Nam Á Tứ kết U.17 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận