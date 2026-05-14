U.17 Việt Nam sẽ gặp U.17 Úc ở tứ kết giải U.17 châu Á 2026 lúc 0 giờ ngày 17.5. Đây là màn tái đấu đáng chú ý khi hai đội vừa chạm trán ở bán kết giải U.17 Đông Nam Á hồi tháng 4, nơi thầy trò HLV Cristiano Roland thắng ngược 2-1 để vào chung kết.

Trước trận đấu đó, HLV U.17 Úc từng đánh giá U.17 Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà đội bóng xứ chuột túi gặp tại giải. Ông đặc biệt ấn tượng với kỹ thuật cá nhân và khả năng chuyển đổi trạng thái rất nhanh của các cầu thủ Việt Nam.

U.17 Việt Nam trước màn tái đấu U.17 Úc: Khó hơn nhiều trận bán kết Đông Nam Á

Chiến thắng hồi tháng 4 cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về bản lĩnh và tâm lý thi đấu của U.17 Việt Nam dưới thời HLV Cristiano Roland.

Tuy nhiên, lần tái đấu này được dự báo khó khăn hơn rất nhiều. U.17 Úc vẫn là một trong những nền bóng đá trẻ mạnh của châu Á với ưu thế về thể hình, thể lực, tốc độ và cường độ chơi bóng cao. Đội bóng này cũng sở hữu nhiều cầu thủ được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Trước trận gặp U.17 Việt Nam, U.17 Úc chịu áp lực không nhỏ sau thất bại 0-2 trước U.17 Uzbekistan ở lượt cuối vòng bảng. Truyền thông Úc cũng nhắc lại trận thua trước U.17 Việt Nam ở giải Đông Nam Á như một ký ức đáng quên với lứa cầu thủ hiện tại.

Quan trọng hơn, đây là trận đấu knock-out ở sân chơi châu Á, nơi áp lực và mức độ cạnh tranh lớn hơn rất nhiều so với cấp độ Đông Nam Á. Vì vậy, U.17 Việt Nam sẽ cần giữ sự tỉnh táo, khả năng duy trì tập trung và bản lĩnh trong suốt trận đấu nếu muốn tiếp tục tạo nên bất ngờ.