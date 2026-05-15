Sau chiến thắng 3-2 trước U.17 UAE để giành vé vào tứ kết VCK U.17 châu Á 2026 và đoạt suất dự FIFA U.17 World Cup 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam nhanh chóng trở lại guồng chuẩn bị cho thử thách tiếp theo.

Ngay trong chiều 14.5 theo giờ địa phương, thầy trò HLV Cristiano Roland có buổi tập tại Jeddah nhằm hướng tới trận tứ kết gặp U.17 Úc. Do vừa trải qua trận đấu giàu cảm xúc và tiêu hao nhiều thể lực, ban huấn luyện chủ yếu cho các cầu thủ tập hồi phục với khối lượng vận động nhẹ.

Nhóm cầu thủ đá chính ở trận gặp U.17 UAE chủ yếu đi bộ thư giãn và chơi các trò vận động nhẹ. Trong khi đó, nhóm dự bị hoặc thi đấu ít được rèn thêm các bài phối hợp chiến thuật. Không khí buổi tập diễn ra khá thoải mái. Dù vừa tạo nên cột mốc đáng nhớ cho bóng đá trẻ Việt Nam, các cầu thủ nhanh chóng lấy lại sự tập trung cho trận đấu tiếp theo.

U.17 Việt Nam tập luyện ngay sau vòng bảng, Chủ tịch VFF dặn dò điều quan trọng trước tứ kết

Trả lời truyền thông trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Minh Thủy cho biết toàn đội rất hạnh phúc sau khi giành vé dự FIFA U.17 World Cup 2026 nhưng vẫn ý thức rõ những thử thách phía trước.

Minh Thủy cho biết toàn đội cảm thấy rất hạnh phúc và xúc động sau khi giành vé vào tứ kết VCK U.17 châu Á 2026, đồng thời đoạt suất tham dự FIFA U.17 World Cup 2026 tại Qatar.

Tiền vệ thuộc biên chế SLNA cũng chia sẻ ban huấn luyện đã yêu cầu toàn đội nhanh chóng gác lại niềm vui chiến thắng để tập trung tối đa cho trận gặp U.17 Úc.

Đánh giá về đối thủ tại tứ kết, Minh Thủy nhận định U.17 Úc là đội bóng có thể hình, thể lực, tốc độ và kỹ chiến thuật rất tốt. Cầu thủ này cho biết toàn đội sẽ cố gắng hoàn thiện thêm các kỹ năng theo giáo án của ban huấn luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới.

Tiền vệ này đang là một trong những nhân tố nổi bật nhất của U.17 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Ở trận thắng U.17 UAE, Minh Thủy ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, đồng thời thực hiện quả phạt góc để Mạnh Cường ghi bàn quyết định đưa U.17 Việt Nam tới FIFA U.17 World Cup 2026.

Xuyên suốt vòng bảng, cầu thủ của SLNA đá chính cả 3 trận và cho thấy vai trò quan trọng ở tuyến giữa nhờ khả năng giữ nhịp, thoát pressing và tổ chức lối chơi.

Chủ tịch VFF nhắc U.17 Việt Nam về sử dụng MXH

Trước đó, trưa 14.5 theo giờ địa phương, trước khi di chuyển sang Riyadh tham dự lễ trao giải AFC Champions League 2025-2026 theo phân công của AFC, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã tới khách sạn của đội tuyển U.17 Việt Nam tại Jeddah để gặp gỡ và động viên toàn đội.

Ông Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần thi đấu quả cảm của U.17 Việt Nam, đặc biệt trong trận thắng U.17 UAE khi đội tuyển bị thủng lưới ngay những giây đầu tiên nhưng vẫn ngược dòng giành chiến thắng 3-2.

Chủ tịch VFF chia sẻ: “Đây là thành tích rất đáng tự hào của bóng đá trẻ Việt Nam. Các cầu thủ đã cho thấy tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc, sự trưởng thành và bản lĩnh trong thời điểm khó khăn nhất của trận đấu”.

Người đứng đầu VFF nhấn mạnh những giải đấu lớn như VCK U.17 châu Á hay FIFA U.17 World Cup sẽ trở thành nền tảng kinh nghiệm rất quý giá cho tương lai của các cầu thủ.

Ông Trần Quốc Tuấn cho rằng để vươn tới bóng đá đỉnh cao, các cầu thủ cần tự chuẩn bị cho mình sự trưởng thành, bản lĩnh và đáp ứng những tiêu chuẩn rất cao của bóng đá chuyên nghiệp.

Bên cạnh chuyên môn, Chủ tịch VFF cũng đặc biệt lưu ý các cầu thủ về việc sử dụng mạng xã hội trong giai đoạn nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, mạng xã hội luôn có hai mặt. Khi chiến thắng, các cầu thủ sẽ nhận được nhiều lời khen, nhưng khi thất bại cũng sẽ đối mặt áp lực lớn. Vì vậy, điều quan trọng nhất là phải giữ được sự tập trung cho công việc và duy trì tính chuyên nghiệp trong thi đấu.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ gặp U.17 Úc tại vòng tứ kết VCK U.17 châu Á 2026 lúc 0 giờ ngày 17.5 theo giờ Việt Nam.