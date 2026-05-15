Trước vòng 19 giải hạng nhất: Trường Tươi Đồng Nai liệu có giữ được ngôi đầu?
Video Thể thao

Quỳnh Phương
15/05/2026 10:42 GMT+7

Cuộc đua vô địch Giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2025-2026 đang trở nên khó lường sau cú sẩy chân của Trường Tươi Đồng Nai. Không chỉ cuộc chiến ngôi đầu, các vị trí tốp 3, tốp 5 và cuộc đua trụ hạng cũng cực kỳ căng thẳng.

Trận mở màn vòng 19 diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 15.5 trên sân PVF giữa Trẻ PVF-CAND (28 điểm) và TP.HCM (29 điểm). Đội bóng trẻ của HLV Nguyễn Duy Đông đang là bất ngờ lớn của mùa giải khi cạnh tranh tốp 3 và vẫn bất bại trên sân nhà với 5 thắng, 4 hòa. Trong khi đó, TP.HCM lại thiếu ổn định khi vừa bị Long An cầm hòa ở vòng trước. Nếu tiếp tục chơi dưới sức, đội khách hoàn toàn có thể bị Trẻ PVF-CAND vượt mặt trên bảng xếp hạng.

Ngày 16.5 diễn ra 4 trận đấu tiếp theo. Trên sân Đồng Tháp, Đồng Tháp (17 điểm) gặp Long An (12 điểm) trong cuộc đối đầu đáng chú ý của nhóm cuối bảng. Cả 2 vừa có kết quả tích cực ở vòng trước nên nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng. Với lợi thế sân nhà, Đồng Tháp được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng khả năng chia điểm khá dễ xảy ra.

Cùng ngày, CLB Thanh niên TP.HCM (7 điểm) tiếp Xuân Thiện Phú Thọ (26 điểm) trên sân Pleiku. Đội chủ nhà gần như không còn đường lùi trong cuộc đua trụ hạng, nhưng Xuân Thiện Phú Thọ lại đang có phong độ tốt hơn và vẫn còn cơ hội cạnh tranh tốp 5.

Tại sân 19.8, Khatoco Khánh Hòa (24 điểm) đối đầu Bắc Ninh FC (38 điểm). Trong khi đội chủ nhà sa sút phong độ, Bắc Ninh FC tiếp tục cho thấy hình ảnh của ứng viên vô địch sau chiến thắng nghẹt thở trước Trường Tươi Đồng Nai. Khoảng cách với ngôi đầu hiện chỉ còn 4 điểm, giúp đội bóng của HLV Foiani tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch.

Trên sân Bình Phước, Trường Tươi Đồng Nai (41 điểm) gặp Đại học Văn Hiến (24 điểm). Sau thất bại đầu tiên mùa này trước Bắc Ninh FC, đội bóng miền Đông Nam bộ rất cần chiến thắng để lấy lại lợi thế trong cuộc đua vô địch. Trước đối thủ đang thua 3 trận liên tiếp, đây là cơ hội thuận lợi cho thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng.

Trận đấu muộn nhất vòng 19 diễn ra ngày 17.5 giữa Quy Nhơn United (30 điểm) và Quảng Ninh (18 điểm). Đội chủ nhà không chỉ quyết giữ vị trí thứ 3 trước sự bám đuổi của TP.HCM và Trẻ PVF-CAND mà còn muốn đòi lại thất bại trước Quảng Ninh ở lượt đi.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải hạng nhất quốc gia Bia Sao Vàng 2025-2026 trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

