World Cup U.17 khắc nghiệt và cực kỳ thú vị, U.17 Việt Nam đối mặt thử thách nào?

World Cup U.17 lần thứ hai có 48 đội tham dự

World Cup U.17 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19.11 đến 13.12. Đây là kỳ thứ hai liên tiếp giải đấu được mở rộng từ 24 lên 48 đội tuyển tham dự, sau lần đầu áp dụng vào năm 2025.

Theo thể thức mới của FIFA, 48 đội sẽ được chia thành 12 bảng đấu, mỗi bảng gồm 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knock-out từ vòng 32 đội.

U.17 Việt Nam sẽ có cơ hội cọ xát ở đấu trường thế giới

Thể thức này gần giống World Cup 2026 cấp đội tuyển quốc gia sẽ tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada vào năm sau. Hiện đã có 38 đội tuyển giành vé tham dự World Cup U.17 2026, chỉ còn chờ các đại diện cuối cùng của khu vực châu Phi được xác định trước đầu tháng 6.

Giải đấu năm nay quy tụ nhiều nền bóng đá trẻ hàng đầu thế giới như Brazil, Argentina, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Mỹ, Mexico hay Nhật Bản.

U.17 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á

Dù World Cup U.17 tăng mạnh số đội tham dự, khu vực Đông Nam Á vẫn chỉ có duy nhất U.17 Việt Nam góp mặt. Thầy trò HLV Cristiano Roland giành vé đầy thuyết phục sau khi vượt qua vòng bảng giải U.17 châu Á 2026, đồng thời đứng đầu bảng C với 6 điểm, xếp trên cả U.17 Hàn Quốc.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một đội bóng Đông Nam Á giành vé dự World Cup U.17 thông qua vòng loại châu Á. Trước đó, U.17 Indonesia từng tham dự giải năm 2023 với tư cách chủ nhà và năm 2025 nhờ suất đặc cách. Trong khi đó, U.17 Việt Nam đi lên bằng hành trình thực sự ở sân chơi châu lục.

Thành tích này cũng đánh dấu bước tiến lớn tiếp theo của bóng đá trẻ Việt Nam sau kỳ U.20 World Cup 2017 dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Không chỉ vậy, với suất dự World Cup U.17 2026, U.17 Việt Nam cũng được quyền góp mặt ở chu kỳ kế tiếp năm 2027 mà không cần tham gia vòng loại.

Theo FIFA, World Cup U.17 luôn là giải đấu thu hút sự chú ý rất lớn từ các CLB hàng đầu thế giới. Nhiều danh thủ như Toni Kroos, Phil Foden hay Cesc Fabregas từng tạo dấu ấn từ sân chơi này trước khi trở thành ngôi sao lớn của bóng đá thế giới.

Dự kiến sẽ có hơn 130 tuyển trạch viên từ các CLB quốc tế tới Qatar theo dõi giải đấu năm nay để tìm kiếm những tài năng trẻ triển vọng. Đây cũng là cơ hội đặc biệt để các cầu thủ U.17 Việt Nam thể hiện mình trên sân khấu lớn nhất của bóng đá trẻ thế giới. Theo kế hoạch, toàn bộ các trận đấu sẽ diễn ra tại khu liên hợp Aspire hiện đại của Qatar, còn trận chung kết tổ chức trên sân Khalifa International.