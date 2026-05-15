U.17 Việt Nam qua lăng kính Văn Quyến và Đình Bắc

Đội trưởng đội tuyển VN Đỗ Duy Mạnh khẳng định: "U.17 VN khiến tất cả chúng ta thực sự tự hào khi VN một lần nữa đánh dấu sự hiện diện ở sân chơi World Cup. Các em đã thể hiện được sự quả cảm, kiên cường trước những đội bóng trẻ hàng đầu châu lục và giành chiến thắng thuyết phục. Hành trình của U.17 VN tại VCK U.17 châu Á 2026 vẫn chưa dừng lại, phía trước chúng ta là trận gặp U.17 Úc ở tứ kết. Tôi tin rằng thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ giữ được lửa để tiếp tục thi đấu với tinh thần bất khuất để có thể giành thêm thành công vang dội ở giải đấu này. Các cầu thủ trẻ của chúng ta đã chơi hay vì tự tin vào chính mình, không hề thi đấu với tinh thần e sợ trước mọi đối thủ".

U.17 VN đã chứng tỏ được bản lĩnh để đoạt vé dự World Cup Ảnh: VFF

Từng là hạt nhân trong hành trình đưa đội U.16 VN vào đến bán kết VCK U.16 châu Á 2000, HLV Phạm Văn Quyến thực sự xúc động khi chứng kiến các cầu thủ thế hệ sau đã chạm được giấc mơ World Cup. Ngôi sao một thời của bóng đá VN chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất tự hào khi U.17 VN thể hiện được sự tự tin, bản lĩnh trong chiến thắng 3-2 trước UAE. Toàn đội đã bước vào trận đấu với áp lực rất lớn sau những bàn thua vào phút cuối trước Hàn Quốc nên đã bị UAE dẫn bàn rất sớm. Nhưng trong những thời khắc then chốt, các em đã cho thấy tinh thần không bỏ cuộc, tự tin kiểm soát bóng, dồn ép chơi bóng trên phần sân đối thủ. Chiến thắng và tấm vé dự U.17 World Cup là hoàn toàn xứng đáng. Tôi tin U.17 VN có bầu trời rộng mở phía trước. Các em có thể bay cao hơn nữa nếu được VFF đầu tư, hỗ trợ tập huấn để trui rèn kinh nghiệm thi đấu".

Chia sẻ cùng PV Thanh Niên, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết rất thích thú với cách U.17 VN tiếp cận trận đấu đa dạng, từ chồng biên đến xẻ nách và cả tấn công trung lộ. Cũng giống U.23 VN, đội U.17 VN cho thấy có thể khai thác rất tốt tình huống cố định. Đặc biệt, Vua phá lưới VCK U.23 châu Á 2026 cực kỳ ấn tượng với sự tự tin, cách chơi đồng đội gắn kết của những vị trí trên hàng công như Nguyễn Lực, Minh Thủy, Văn Dương…

Đình Bắc nói: "Tôi thấy rất vui và xin chúc mừng đội U.17 VN đã chơi quá hay và bản lĩnh. Trong những thời điểm quan trọng nhất, U.17 VN đều đã tìm được cách phá vỡ thế bế tắc, luôn ghi bàn dù gặp Yemen, Hàn Quốc, UAE hay trước đó là Úc ở giải Đông Nam Á. Đội tuyển U.17 VN đang là một tập thể mạnh mẽ, mọi vị trí sẵn sàng chiến đấu và bọc lót vì nhau. Đặc biệt, khả năng tận dụng tình huống cố định, với những người giỏi không chiến như Mạnh Cường giúp U.17 VN có cách chơi bóng linh hoạt hơn rất nhiều".