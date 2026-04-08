Thể thao Bóng đá Việt Nam

Sự cố của Đỗ Duy Mạnh, đánh mất đồng hồ trị giá bạc tỉ

Hạnh An
08/04/2026 00:17 GMT+7

Sau trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia vào ngày 31.4, Duy Mạnh bị mất tài sản quý giá cả về giá trị vật chất lẫn tinh thần.

Tối 7.4, trung vệ đội trưởng đội tuyển Việt Nam Đỗ Duy Mạnh khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi đăng tải thông tin bị thất lạc tài sản giá trị lớn trên trang cá nhân.

Theo chia sẻ, Duy Mạnh đã làm mất một chiếc đồng hồ hiệu Audemars Piguet (đồng hồ này có giá trị hơn 1 tỉ đồng) trong lúc di chuyển từ Hà Nam trở về, ngay sau trận đấu với Malaysia. Đây không chỉ là món đồ đắt tiền mà còn mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt đối với trung vệ sinh năm 1996.

Bàn thắng sớm rất bất ngờ của Duy Mạnh (2) trong trận tái đấu đội tuyển Việt Nam ngày 31.3

Ảnh: Minh Tú

Ảnh kèm bài đăng trên trang cá nhân của Duy Mạnh

Duy Mạnh chia sẻ trên trang cá nhân

Ảnh: FBNV

Chiếc đồng hồ này là món quà kỷ niệm do vợ anh tặng cách đây khoảng 2 năm. Vì vậy, việc đánh mất khiến Duy Mạnh không khỏi tiếc nuối. Trong bài đăng, anh bày tỏ mong muốn sớm tìm lại được kỷ vật quan trọng này.

Đáng chú ý, đội trưởng đội tuyển Việt Nam cũng cho biết sẵn sàng bỏ tiền chuộc nếu có người nhặt được và liên hệ trả lại. Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, với nhiều lời động viên và hy vọng anh sẽ sớm tìm lại món đồ đầy ý nghĩa.

Hiện vụ việc vẫn chưa có thêm thông tin mới, song người hâm mộ đang tích cực chia sẻ bài viết với hy vọng giúp Duy Mạnh sớm nhận lại chiếc đồng hồ kỷ niệm.

