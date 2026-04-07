Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.20 nữ Việt Nam thắng tối thiểu Bangladesh, nuôi hy vọng vào tứ kết châu Á: Kịch bản nào sẽ xảy ra?

Hạnh An
07/04/2026 23:34 GMT+7

Sau 2 lượt trận toàn thua trước Thái Lan và Trung Quốc, cả U.20 nữ Việt Nam lẫn U.20 nữ Bangladesh bước vào lượt cuối bảng A vào ngày 7.4 với mục tiêu duy nhất: giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp bằng vé vớt dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Ngay từ những phút đầu, U.20 nữ Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình. Phút 9, Ngân Thị Thanh Hiếu có cơ hội xâm nhập vòng cấm nhưng xử lý thiếu chính xác. Ít phút sau, Bangladesh đáp trả bằng cú dứt điểm về phía khung thành thủ môn Lê Thị Thu.

Đến phút 18, Lê Hoàng Vân thể hiện kỹ thuật khi đi bóng qua nhiều cầu thủ đối phương trước khi dứt điểm nguy hiểm, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Những cơ hội tiếp tục đến với đội bóng áo đỏ, song lần lượt Lưu Hoàng Vân hay Nguyễn Thị Thúy đều không thể tận dụng thành công. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Ảnh: VFF

Bước sang hiệp 2, thế bế tắc của trận đấu chỉ được khai thông ở phút 49. Từ một tình huống đá phạt từ xa, thủ môn Bangladesh xử lý không dứt khoát, tạo điều kiện để Thùy Linh băng vào dứt điểm bồi, ghi bàn mở tỷ số cho U.20 nữ Việt Nam.

Dù có lợi thế dẫn trước, U.20 nữ Việt Nam không thể gia tăng cách biệt. Phút 86, Thùy Linh bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi dứt điểm ra ngoài trong tư thế thuận lợi.

Chung cuộc, U.20 nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Bangladesh, qua đó khép lại vòng bảng với vị trí thứ 3 và hiệu số -5. Đây là một trong số ít chiến thắng của đội tại đấu trường U.20 nữ châu Á.

VFF thưởng nóng 300 triệu đồng

Sau trận đấu, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú đã trực tiếp gặp và chuyển lời chúc mừng của Thường trực Ban Chấp hành và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tới toàn đội. Phó Chủ tịch Trần Anh Tú cho biết Thường trực Ban Chấp hành VFF ghi nhận nỗ lực thi đấu của các cầu thủ, đồng thời thưởng động viên 300 triệu đồng. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc từ lãnh đạo VFF với đội tuyển U.20 nữ.

Cơ hội nào cho U.20 nữ Việt Nam vào tứ kết?

Để giành vé vớt vào tứ kết U.20 nữ châu Á 2026, U.20 nữ Việt Nam cần chờ kết quả từ các bảng khác:

Ở bảng B: trận Uzbekistan gặp Jordan

Ở bảng C: trận Đài Loan gặp Ấn Độ

Các kịch bản có lợi gồm:

Một trong hai trận đấu kết thúc với tỷ số hòa.

Tại bảng B: Uzbekistan thắng với cách biệt không quá 2 bàn, hoặc Jordan thắng với cách biệt không quá 3 bàn.

Tại bảng C: Đài Loan thắng với cách biệt không quá 1 bàn, hoặc Ấn Độ thắng với cách biệt không quá 5 bàn.

Trong lúc chờ đợi, chiến thắng trước Bangladesh giúp thầy trò đội tuyển U.20 nữ Việt Nam duy trì hy vọng, dù cánh cửa đi tiếp vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Khám phá thêm chủ đề

U.20 nữ Việt Nam Bangladesh Ấn Độ Uzbekistan Việt Nam Đài Loan
