Hoàng Đức thông qua 'Áo ấm đến trường' tiếp sức học sinh nghèo hiếu học

Các bạn học sinh vượt khó hạnh phúc nhận quà đặc biệt của Hoàng Đức ảnh: Hà Phương

Những món quà đặc biệt của Hoàng Đức

Sáng 7.4, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB MTTQVN) xã Bình Lợi (TP.HCM), với sự tài trợ của đương kim Quả bóng vàng Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Đức, đã đến thăm Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh.

Hoạt động đầy ý nghĩa này nằm trong chương trình "Áo ấm đến trường", mở rộng từ hành trình "Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường" do Báo SGGP khởi xướng và tổ chức từ năm 2023 đến nay.

Tổng trị giá chương trình tại xã Bình Lợi là 100 triệu đồng, do chính tuyển thủ Nguyễn Hoàng Đức, trong vai trò đại sứ chương trình "Áo ấm đến trường", đóng góp để góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái đến cộng đồng.

Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh có không ít những em vượt qua hoàn cảnh gia đình khó khăn, nỗ lực từng ngày để theo đuổi ước mơ học tập và niềm đam mê thể thao. Sáng 7.4, những khó khăn nhọc nhằn đã vơi đi ít nhiều.

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, trao áo khoác cùng học bổng đến các em học sinh tại xã Bình Lợi ảnh: Hà Phương

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, quyền Tổng biên tập Báo SGGP, nhấn mạnh vai trò trách nhiệm xã hội của cơ quan báo chí trong việc đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nhà báo Nguyễn Khắc Văn khẳng định hơn 50 năm qua Báo SGGP không chỉ thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền mà còn tích cực triển khai các hoạt động thiện nguyện, hướng đến giáo dục và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Được triển khai từ năm 2023, chương trình "Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường" đã huy động nguồn lực xã hội hóa lên đến trên 32 tỉ đồng, hỗ trợ 47 điểm trường thuộc 23 tỉnh, thành trên cả nước.

Tiếp nối thành công đó, Báo SGGP phát động chương trình "Áo ấm đến trường" vào cuối năm 2025, với điểm nhấn là sự tham gia của các cầu thủ đạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam trong vai trò đại sứ.

Đến nay, chương trình đã trao tặng gần 10.000 chiếc áo tại 33 trường học thuộc 10 tỉnh, thành phố. Mỗi chiếc áo trao đi không chỉ là vật dụng giúp chống rét, chống nắng, mà còn là biểu hiện của tình người, sự quan tâm và hỗ trợ từ cộng đồng dành cho các em nhỏ trên hành trình đến lớp.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trương Minh Tước Nguyên trao quà cho các em học sinh ảnh: Hà Phương

Phó tổng biên tập Báo SGGP Trưởng BTC chương trình "Áo ấm đến trường" Bùi Thị Hồng Sương trao áo khoác cho các em học sinh

ảnh: NVCC

Đại diện địa phương, bà Trần Thị Cẩm Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Lợi, bày tỏ sự trân trọng đối với chương trình của Báo SGGP và các cá nhân, đơn vị đồng hành.

Em Huỳnh Trọng Phú (học sinh lớp 4) của Trường Tiểu học Bình Lợi, bẽn lẽn chia sẻ rằng chiếc áo không chỉ giúp em tránh nắng, giữ ấm mà còn khiến em cảm thấy được quan tâm, yêu thương. "Món quà này giúp em có thêm động lực để học tốt hơn. Sau này, em cũng muốn giúp đỡ lại những người khó khăn như tụi em hôm nay", Trọng Phú nói.

Những món quà tuy không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, sự sẻ chia và niềm tin. Chính những điều giản dị ấy đã góp phần thắp lên động lực trong lòng các em học sinh, giúp các em thêm vững bước trên hành trình chinh phục tri thức và hình thành nên một công dân có ích cho xã hội.

Không thể trực tiếp tham dự vì lý do cá nhân, Hoàng Đức đã gửi lời xin lỗi đến BTC và các em học sinh. Trước đó, anh đã có mặt tại TP.HCM để điều trị chấn thương và kết hợp tham gia hoạt động thiện nguyện này. Tuy nhiên, do sự cố bất khả kháng liên quan đến sức khỏe người thân, Hoàng Đức không thể có mặt đúng hẹn. Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam 2025 khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình trong thời gian tới.