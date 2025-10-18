Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xử lý tổ ong vò vẽ gần trường học ở xã Bình Lợi

Trần Kha
18/10/2025 10:08 GMT+7

Trước sự việc tổ ong vò vẽ làm tổ gần Trường THCS Lê Minh Xuân gây lo lắng cho phụ huynh, cơ quan chức năng đã kịp thời xử lý nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Ngày 18.10, lãnh đạo UBND xã Bình Lợi (TP.HCM) cho biết, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 20 (Công an TP.HCM) vừa phối hợp với nhân viên điện lực tiến hành xử lý tổ ong mà Báo Thanh Niên phản ánh để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Đã xử lý tổ ong vò vẽ 'khủng' gần trường học ở xã Bình Lợi - Ảnh 1.
Đã xử lý tổ ong vò vẽ 'khủng' gần trường học ở xã Bình Lợi - Ảnh 2.

Tổ ong được xử lý, đưa xuống đất an toàn

ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 17.10, phản ánh với Báo Thanh Niên, nhiều phụ huynh cho biết, một tổ ong vò vẽ lớn trên cây tràm cao hơn 15 m, nằm trong khu đất nhà dân, sát Trường THCS Lê Minh Xuân (xã Bình Lợi), gây lo ngại cho học sinh và nhà trường.

Theo đó, tổ ong có kích thước khoảng 30 cm x 25 cm, khuất trong tán lá, với nhiều ong thợ bay ra vào. Vị trí tổ ong chỉ cách khu lớp học vài bước chân, tiềm ẩn nguy cơ học sinh bị ong chích rất cao. Theo một số phụ huynh, tổ ong xuất hiện khoảng 3 tuần nay.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Bình Lợi đã đề nghị các đơn vị liên quan triển khai biện pháp loại bỏ tổ ong để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Ngay trong đêm, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 20 phối hợp với nhân viên điện lực tiến hành xử lý tổ ong.

Lực lượng chức năng mặc trang phục bảo hộ tiếp cận tổ ong vò vẽ, sau đó đưa xuống đất an toàn.


