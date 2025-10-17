Ong vò vẽ làm tổ 'khủng' gần trường học, phụ huynh lo lắng

Ngày 17.10, phản ánh với Báo Thanh Niên, nhiều phụ huynh cho biết, một tổ ong vò vẽ lớn trên cây tràm cao hơn 15 m, nằm trong khu đất nhà dân, sát Trường THCS Lê Minh Xuân (xã Bình Lợi, TP.HCM), gây lo ngại cho phụ huynh và nhà trường. Theo một số phụ huynh, tổ ong xuất hiện khoảng 3 tuần nay và đã báo cáo sự việc để nhà trường xử lý.

Tổ ong vò vẽ phát hiện trên cây tràm gần trường học ẢNH: TRẦN KHA

Có mặt tại đây, chúng tôi ghi nhận, tổ ong có kích thước khoảng 30 x 25 cm, khuất trong tán lá, với nhiều ong thợ bay ra vào. Vị trí tổ ong chỉ cách khu lớp học vài bước chân, tiềm ẩn nguy cơ học sinh bị ong chích rất cao.

Tổ ong vò vẽ 'núp lùm' tán cây ngay sát trường cấp 2 ở TP.HCM

Bà Nguyễn Hồng Loan, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Minh Xuân, xác nhận đã phát hiện tổ ong từ trước và nhận thấy tổ ngày càng to. "Chúng tôi lo lắng vì tổ ong nằm ở vị trí cao, khó xử lý. Nhà trường đã khuyến cáo học sinh không chọc phá, ném đồ vật để tránh kích động đàn ong", bà Loan chia sẻ.

Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp học sinh bị ong đốt. Sau khi phát hiện, nhà trường đã báo cáo UBND xã Bình Lợi để có biện pháp xử lý.

Ong vò vẽ bu quanh tổ ẢNH: TRẦN KHA

Trong khi đó, lãnh đạo UBND xã cho biết đã nắm thông tin và sẽ sớm triển khai biện pháp loại bỏ tổ ong để đảm bảo an toàn cho học sinh.