Thời sự

Ong vò vẽ làm tổ 'khủng' gần trường học, phụ huynh lo lắng

Trần Kha
17/10/2025 16:47 GMT+7

Một tổ ong vò vẽ lớn xuất hiện gần Trường THCS Lê Minh Xuân (TP.HCM) khiến phụ huynh lo lắng về nguy cơ học sinh bị ong tấn công.

Ngày 17.10, phản ánh với Báo Thanh Niên, nhiều phụ huynh cho biết, một tổ ong vò vẽ lớn trên cây tràm cao hơn 15 m, nằm trong khu đất nhà dân, sát Trường THCS Lê Minh Xuân (xã Bình Lợi, TP.HCM), gây lo ngại cho phụ huynh và nhà trường. Theo một số phụ huynh, tổ ong xuất hiện khoảng 3 tuần nay và đã báo cáo sự việc để nhà trường xử lý.

Tổ ong vò vẽ gần trường học gây lo ngại cho phụ huynh - Ảnh 1.

Tổ ong vò vẽ phát hiện trên cây tràm gần trường học

ẢNH: TRẦN KHA

Có mặt tại đây, chúng tôi ghi nhận, tổ ong có kích thước khoảng 30 x 25 cm, khuất trong tán lá, với nhiều ong thợ bay ra vào. Vị trí tổ ong chỉ cách khu lớp học vài bước chân, tiềm ẩn nguy cơ học sinh bị ong chích rất cao.

Tổ ong vò vẽ 'núp lùm' tán cây ngay sát trường cấp 2 ở TP.HCM

Bà Nguyễn Hồng Loan, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Minh Xuân, xác nhận đã phát hiện tổ ong từ trước và nhận thấy tổ ngày càng to. "Chúng tôi lo lắng vì tổ ong nằm ở vị trí cao, khó xử lý. Nhà trường đã khuyến cáo học sinh không chọc phá, ném đồ vật để tránh kích động đàn ong", bà Loan chia sẻ.

Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp học sinh bị ong đốt. Sau khi phát hiện, nhà trường đã báo cáo UBND xã Bình Lợi để có biện pháp xử lý.

Tổ ong vò vẽ gần trường học gây lo ngại cho phụ huynh - Ảnh 2.

Ong vò vẽ bu quanh tổ

ẢNH: TRẦN KHA

Trong khi đó, lãnh đạo UBND xã cho biết đã nắm thông tin và sẽ sớm triển khai biện pháp loại bỏ tổ ong để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Tin liên quan

Bị ong vò vẽ đốt, chủ nhà phát hiện tổ ong khủng trên sân thượng

Lên sân thượng, chủ nhà bị ong vò vẽ đốt phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau đó, phát hiện tổ ong to gần 1 m, nên đã trình báo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi xử lý.

Khám phá thêm chủ đề

ong vò vẽ học sinh tổ ong lớp học tấn công
