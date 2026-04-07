Bảng xếp hạng mới nhất: Việt Nam hiên ngang tốp 1, cùng Thái Lan giành vé vào bán kết

Ở lượt trận thứ hai bảng A giải futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra tối 7.4 tại nhà thi đấu Nonthaburi (tỉnh Nonthaburi, Thái Lan), đội tuyển Việt Nam chạm trán với Timor Leste. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã giành chiến thắng đậm với tỷ số 7-1.

Tại trận đấu diễn ra sau đó, đội chủ nhà Thái Lan cũng đánh bại đội tuyển Myanmar với tỷ số 2-0.

Đội tuyển Việt Nam (phải) sớm giành vé vào bán kết ẢNH: FAT

Bảng xếp hạng bảng A sau 2 lượt trận ẢNH: N.T





Với kết quả này, bảng A đã ngã ngũ chỉ sau 2 vòng đấu. Việt Nam và Thái Lan chiếm 2 vị trí đầu bảng và sớm giành vé đi tiếp vào bán kết giải futsal Đông Nam Á 2026 sớm 1 vòng đấu. Sau 2 lượt trận, đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng A với 6 điểm, hiệu số +10. Đội bóng xứ sở chùa vàng xếp nhì với 6 điểm, hiệu số +5.

Ở lượt trận cuối cùng diễn ra tối 8.4, đội tuyển Việt Nam đụng độ đội tuyển Thái Lan. Trận đấu này mang tính chất quyết định việc đội nào sẽ đi tiếp vào bán kết với vị trí nhất bảng A.

Đội chủ nhà Thái Lan (trái) cũng sớm góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất giải với 2 trận toàn thắng ẢNH: FAT

Tương tự bảng A, bảng B cũng chứng kiến sự vượt trội của đội tuyển Indonesia và Úc. Hai đội bóng này cùng giành chiến thắng 2 trận liên tiếp và sớm giành vé vào bán kết, trước 1 vòng đấu.

Đội tuyển Indonesia và Úc sẽ chạm trán ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào trưa 8.4. Màn so tài này cũng sẽ định đoạt cho ngôi nhất bảng B.