Đội tuyển Việt Nam thắng cực đậm Timor Leste: Đại chiến Thái Lan ngày nào, xem phát trực tiếp ở đâu?

Đội tuyển Việt Nam ghi 4 bàn trong hiệp 1

Tiếp nối đà hưng phấn sau trận ra quân thuận lợi, đội tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với Timor Leste bằng một thế trận áp đảo toàn diện. Ngay từ những phút đầu tiên, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi đã thiết lập một vòng vây nghẹt thở, liên tục dồn ép đối phương vào thế chống đỡ vất vả. Sự chênh lệch về đẳng cấp sớm được cụ thể hóa bằng những pha dàn xếp tấn công bài bản, khi các tình huống bóng chết trở thành vũ khí lợi hại để các cầu thủ Việt Nam chọc thủng lưới đối phương.

Chỉ mất 3 phút để các CĐV Việt Nam có dịp ăn mừng, khi Từ Minh Quang tận dụng hoàn hảo pha phối hợp đá biên, tung cú sút hiểm hóc hạ gục thủ môn đối phương. Kịch bản cũ lại được lặp lại ở phút thứ 5, vẫn là một pha dàn xếp đá biên đầy ý đồ, bóng được đưa đến vị trí của Nguyễn Thịnh Phát để anh thực hiện cú sút tầm thấp, đưa bóng đi căng khiến mành lưới đối thủ rung lên lần thứ hai.

Đội tuyển Việt Nam chơi áp đảo trước Timor Leste ẢNH: VFF

Càng thi đấu, các cầu thủ của HLV Diego Giustozzi càng cho thấy sự nhạy bén trong việc khai thác sai lầm của đối thủ. Phút 12, dưới sức ép từ Châu Đoàn Phát, hàng phòng ngự Timor Leste lúng túng để mất bóng tạo điều kiện cho Nguyễn Đa Hải thực hiện cú chích mũi giày tinh tế nâng tỷ số lên 3-0. Khi chỉ còn vài giây là kết thúc hiệp 1, Trần Quang Nguyên đã kịp thời có mặt để băng vào đá bồi cận thành sau một loạt tình huống bắn phá liên tiếp. Khép lại 20 phút thi đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã tạo ra cách biệt bốn bàn an toàn 4-0 trước Timor Leste.

Bước sang hiệp hai, sự tập trung của các cầu thủ Việt Nam duy trì ở mức cao nhất. Đoàn quân của HLV Giustozzi ghi được thêm 3 bàn thắng, lần lượt nhờ công của Đinh Công Viên, Trịnh Công Đại và Nguyễn Thạc Hiếu.

Cuối trận, đội tuyển Timor Leste có bàn danh dự, rút ngắn cách biệt xuống 1-7. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.



Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng thứ hai liên tiếp ở vòng bảng giải futsal Đông Nam Á 2026. Trước đó, Nguyễn Thịnh Phát và các đồng đội đánh bại Myanmar ở trận ra quân với tỷ số 4-0. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam đã tiến sát đến tấm vé vào bán kết của giải đấu.

Ở lượt trận cuối vòng bảng, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với chủ nhà Thái Lan vào lúc 20 giờ ngày 8.4. Trận đấu phát trực tiếp trên TV360.










