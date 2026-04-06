Giải futsal Đông Nam Á 2026

Bảng xếp hạng đội tuyển Việt Nam mới nhất: Tốp 1 vì điều đặc biệt, đẩy Thái Lan xuống thứ hai

Thu Bồn
06/04/2026 22:27 GMT+7

Sau lượt trận đầu tiên của giải futsal Đông Nam Á 2026 khép lại, đội tuyển Việt Nam đang đứng ở vị trí nhất bảng A, xếp trên chủ nhà Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn Thái Lan về chỉ số phụ

Lượt trận đầu tiên của bảng A giải futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra vào ngày 6.4. Ở trận đấu sớm, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng đậm với tỷ số cách biệt 4-0 trước đội tuyển Myanmar. Lần lượt, Nhan Gia Hưng, Nguyễn Đa Hải (cú đúp) và Nguyễn Thạc Hiếu đã điền tên lên bảng đếm số để mang về chiến thắng ở trận ra quân cho thầy trò HLV Giustozzi.

Ngay sau đó, đội chủ nhà Thái Lan chạm trán với đội tuyển Timor Leste. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều, các chân sút của xứ sở chùa vàng cũng không gặp nhiều khó khăn để ghi được 4 bàn thắng. Chung cuộc, "voi chiến" đánh bại Timor Leste với tỷ số 4-1.

Bảng xếp hạng bảng A sau lượt trận đầu tiên

ẢNH: N.T

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam có 3 điểm cùng hiệu số +4, hiện đứng nhất bảng A. Đội tuyển Thái Lan cũng có 3 điểm nhưng xếp nhì bảng vì kém Việt Nam hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +4).

Đội tuyển Timor Leste (0 điểm, hiệu số -3) đứng hạng ba, trong khi Myanmar (0 điểm, hiệu số -4) xếp chót bảng A.

Đội tuyển Việt Nam (trái) có khởi đầu suôn sẻ ở trận ra quân

ẢNH: FAT

Trước đó, lượt trận đầu của bảng B diễn ra vào ngày 5.4 với hai trận đấu: Indonesia gặp Brunei, còn Úc chạm trán Malaysia. Theo đó, đội bóng xứ vạn đảo thắng đậm 7-0 trước Brunei. Đội bóng xứ sở chuột túi thắng kịch tính 2-1 trước Malaysia.

Sau lượt trận đầu, Indonesia (3 điểm, hiệu số +7) đứng nhất, trong khi Úc (3 điểm, hiệu số +1) xếp nhì bảng B. Hai vị trí còn lại ở bảng B lần lượt thuộc về Malaysia (0 điểm, hiệu số -1) và Brunei (0 điểm, hiệu số -7).

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

