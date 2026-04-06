Công Phượng xuất hiện tại lễ công bố UEH League 2026

Diễn ra trong dịp kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển của ĐH Kinh tế TP.HCM (1976 - 2026), mùa giải đồng thời mang ý nghĩa như một hoạt động tiêu biểu trong chuỗi sự kiện đánh dấu hành trình nửa thế kỷ kiến tạo tri thức và phụng sự cộng đồng, nơi các thế hệ sinh viên tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của UEH. Đáng chú ý, trong buổi lễ công bố giải đấu, ngôi sao bóng đá Nguyễn Công Phượng cũng góp mặt. Sự hiện diện của cựu tiền đạo HAGL thu hút quan tâm của đông đảo sinh viên UEH, đặc biệt là những bạn trẻ mê bóng đá.

Nét mới của UEH League 2026

Tiếp nối thành công của các mùa giải trước, giải đấu năm nay chính thức quay trở lại với tên gọi "Trường Tươi Group - UEH League 2026", với sự góp mặt tranh tài của: 10 đội bóng nam đến từ các khoa, viện và ký túc xá UEH; 8 đội bóng nữ - lần đầu tiên được tổ chức trong hệ thống giải league.

Công Phượng giao lưu với các sinh viên UEH ẢNH: UEH

Việc đưa bóng đá nữ vào hệ thống thi đấu không chỉ là bước mở rộng quy mô mà còn mang ý nghĩa thúc đẩy bình đẳng giới trong thể thao học đường, tạo điều kiện để sinh viên nữ thể hiện năng lực, bản lĩnh và tinh thần thi đấu.

Các trận đấu sẽ diễn ra tại sân bóng đá Khu TDTT cơ sở UEH – đường Nguyễn Văn Linh, từ tháng 4 đến tháng 11.2026, với tổng cộng 49 trận đấu ở nội dung nam và 28 trận đấu ở nội dung nữ.

Lễ công bố UEH League 2026 diễn ra chiều 6.4 ẢNH: UEH

Đại diện các đội bóng và ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm ẢNH: UEH

Đối với nam, giải đấu áp dụng thể thức vòng tròn một lượt tính điểm với sự tham gia của 10 đội. Sau đó, 4 đội có thành tích cao nhất sẽ giành quyền vào bán kết. Cụ thể, đội xếp nhất gặp đội xếp thứ tư, đội xếp nhì gặp đội xếp thứ ba. Hai đội thắng ở bán kết sẽ bước vào trận chung kết tranh ngôi vô địch, trong khi hai đội còn lại thi đấu trận tranh hạng ba. Hai đội có điểm số thấp nhất sau vòng bảng sẽ thi đấu play-off với các đội mới để giành quyền tham dự mùa giải tiếp theo.

Đối với bóng đá nữ, giải đấu có sự tham gia của 8 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. Mỗi đội sẽ thi đấu 7 trận, tính điểm trực tiếp để xếp hạng. Đội có tổng điểm cao nhất sau 7 vòng đấu sẽ giành chức vô địch.