Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Công Phượng xuất hiện tại lễ công bố UEH League 2026

Nghi Thạo
06/04/2026 21:00 GMT+7

Giải bóng đá sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH League) 2026 chính thức khởi động vào ngày 6.4. Trong lễ công bố giải đấu, sự xuất hiện của ngôi sao bóng đá Nguyễn Công Phượng thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên.

Diễn ra trong dịp kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển của ĐH Kinh tế TP.HCM (1976 - 2026), mùa giải đồng thời mang ý nghĩa như một hoạt động tiêu biểu trong chuỗi sự kiện đánh dấu hành trình nửa thế kỷ kiến tạo tri thức và phụng sự cộng đồng, nơi các thế hệ sinh viên tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của UEH. Đáng chú ý, trong buổi lễ công bố giải đấu, ngôi sao bóng đá Nguyễn Công Phượng cũng góp mặt. Sự hiện diện của cựu tiền đạo HAGL thu hút quan tâm của đông đảo sinh viên UEH, đặc biệt là những bạn trẻ mê bóng đá.

Nét mới của UEH League 2026

Tiếp nối thành công của các mùa giải trước, giải đấu năm nay chính thức quay trở lại với tên gọi "Trường Tươi Group - UEH League 2026", với sự góp mặt tranh tài của: 10 đội bóng nam đến từ các khoa, viện và ký túc xá UEH; 8 đội bóng nữ - lần đầu tiên được tổ chức trong hệ thống giải league.

Công Phượng giao lưu với các sinh viên UEH

Việc đưa bóng đá nữ vào hệ thống thi đấu không chỉ là bước mở rộng quy mô mà còn mang ý nghĩa thúc đẩy bình đẳng giới trong thể thao học đường, tạo điều kiện để sinh viên nữ thể hiện năng lực, bản lĩnh và tinh thần thi đấu.

Các trận đấu sẽ diễn ra tại sân bóng đá Khu TDTT cơ sở UEH – đường Nguyễn Văn Linh, từ tháng 4 đến tháng 11.2026, với tổng cộng 49 trận đấu ở nội dung nam và 28 trận đấu ở nội dung nữ.

Lễ công bố UEH League 2026 diễn ra chiều 6.4

Đại diện các đội bóng và ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm

Đối với nam, giải đấu áp dụng thể thức vòng tròn một lượt tính điểm với sự tham gia của 10 đội. Sau đó, 4 đội có thành tích cao nhất sẽ giành quyền vào bán kết. Cụ thể, đội xếp nhất gặp đội xếp thứ tư, đội xếp nhì gặp đội xếp thứ ba. Hai đội thắng ở bán kết sẽ bước vào trận chung kết tranh ngôi vô địch, trong khi hai đội còn lại thi đấu trận tranh hạng ba. Hai đội có điểm số thấp nhất sau vòng bảng sẽ thi đấu play-off với các đội mới để giành quyền tham dự mùa giải tiếp theo.

Đối với bóng đá nữ, giải đấu có sự tham gia của 8 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. Mỗi đội sẽ thi đấu 7 trận, tính điểm trực tiếp để xếp hạng. Đội có tổng điểm cao nhất sau 7 vòng đấu sẽ giành chức vô địch.

Khám phá thêm chủ đề

Công Phượng HAGL ĐH Kinh tế Tp.HCM UEH League nguyễn công phượng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận