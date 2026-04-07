Đội tuyển futsal Việt Nam ra quân thắng lợi

Cách đây chưa đầy nửa năm, tại đấu trường SEA Games 2025, đội tuyển futsal VN từng đánh bại Myanmar với tỷ số 4-2. Và khi hai đội tái đấu tại trận khai màn bảng A giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 chiều qua 6.4 ở Nhà thi đấu Nonthaburi - Thái Lan, thầy trò HLV Diego Giustozzi đã nối dài chuỗi trận thắng trước đối thủ khó chơi này. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển futsal VN đã thể hiện thế trận lấn lướt hoàn toàn. Điểm mạnh dễ nhận thấy của các học trò ông Giustozzi chính là khả năng kiểm soát không gian và luân chuyển bóng cực nhanh ở hai hành lang cánh. Tuy nhiên, sự thực dụng trong lối chơi của Myanmar dưới thời HLV người Thái Lan, ông Pattaya Piamkum, đã bộc lộ hạn chế về khả năng kết thúc tình huống của đội tuyển futsal VN trong hiệp 1. Bàn mở tỷ số của Nhan Gia Hưng ở phút 12 là kết quả của một pha bóng triển khai tấn công bài bản, nhưng vẫn chưa đủ để che lấp sự chệch choạc trong khâu dứt điểm của đội tuyển futsal VN.

Đội tuyển futsal VN (trái) thắng đậm Myanmar Ảnh: FAT

Bước ngoặt của trận đấu chỉ thực sự đến ở hiệp 2, khi HLV Giustozzi thực hiện những điều chỉnh chiến thuật mang tính đột phá về cường độ áp sát. Đội tuyển futsal VN có thêm 3 bàn. Trong kịch bản bùng nổ ấy, Nguyễn Đa Hải chính là nhân vật trung tâm. Chỉ mất đúng 6 giây sau khi hiệp 2 bắt đầu, Hải đã tỏa sáng với pha làm tường, tì đè để đánh gót chuyền cho đồng đội, rồi di chuyển khôn ngoan đệm bóng nhân đôi cách biệt. Chưa dừng lại ở đó, chỉ một phút sau, chính sự năng nổ và khả năng chọn vị trí thông minh đã giúp anh hoàn tất cú đúp từ một pha đá bồi. Bên cạnh Đa Hải, cái tên Nguyễn Thạc Hiếu cũng để lại dấu ấn trong ngày ra quân của đội tuyển futsal VN tại giải đấu khu vực. Được phát hiện từ futsal U.19 và vừa đôn lên đội tuyển futsal VN, Hiếu đã có màn ra mắt không thể ngọt ngào hơn. Bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 của anh ở phút 28 là một pha xử lý hoàn hảo, từ khống chế bóng cho đến cú dứt điểm. Sự bình tĩnh của một cầu thủ trẻ khi xử lý bóng qua các hậu vệ đối phương trước khi sút hiểm hóc cho thấy tư duy chơi bóng hiện đại và sự tự tin cao độ. Hiếu không chỉ ghi bàn thắng mà đã ghi điểm trong mắt HLV Giustozzi về khả năng thích nghi của mình.

Dù thắng đậm, nhưng màn trình diễn của các cầu thủ VN vẫn cho thấy những điều đáng lo. Hệ thống phòng ngự của đội tuyển futsal VN bộc lộ những khoảng trống đáng lo ngại, đặc biệt nửa cuối hiệp 2. Khi đội tuyển futsal Myanmar bắt đầu đẩy cao tốc độ và chơi tất tay nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số, khả năng bọc lót và duy trì sự tập trung của các cầu thủ VN bắt đầu xuất hiện vấn đề. Nhiều tình huống cầu thủ đối phương dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự để đối mặt thủ môn Phạm Văn Tú. Nếu các chân sút Myanmar thi đấu sắc bén hơn, con số 0 ở cột bàn thua của VN khó lòng được bảo toàn.

Trận thắng 4-0 trước Myanmar là một khởi đầu hoàn hảo về mặt điểm số và tâm lý. Quan trọng hơn, kết quả này cũng phần nào cho thấy con đường trẻ hóa mà HLV Giustozzi đang đi là đúng. Tuy nhiên, để tiến xa hơn tại giải đấu năm nay, đội tuyển futsal VN cần sự lạnh lùng hơn trong dứt điểm và lì lợm hơn trong phòng ngự. Ở lượt trận thứ hai bảng A, đội tuyển futsal VN chạm trán đội tuyển futsal Timor Leste lúc 17 giờ 30 hôm nay 7.4.



