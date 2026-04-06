Duy Mạnh, Tuấn Hải truyền lửa cho cầu thủ nhí ở giải U.11 toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026

Duy Mạnh, Tuấn Hải trở về "nôi" phát triển tài năng trẻ

Sáng 6.4.2026, tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức họp báo công bố giải bóng đá nhi đồng (U.11) toàn quốc. Trong đó, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam là nhà tài trợ chính của giải.

Tham dự chương trình có anh Vũ Văn Chúc - Ủy viên BCH, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn - T.Ư Đoàn; nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Ủy viên Hội đồng Đội T.Ư, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng BTC giải; bà Đinh Thị Thu Trang - Phó tổng thư ký VFF, đồng Trưởng BTC giải; ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk; bà Nguyễn Thanh Thảo, Trợ lý quản lý các hoạt động thể thao nhãn hàng Nestlé MILO - Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.

Ngoài ra, chương trình họp báo còn có sự tham dự của 2 cầu thủ đội tuyển quốc gia Đỗ Duy Mạnh và Phạm Tuấn Hải; đại diện ban lãnh đạo và các cầu thủ nhí của những đội bóng tham gia thi đấu.

Cái nôi phát triển tài năng trẻ

Trải qua gần 3 thập kỷ tổ chức, giải bóng đá nhi đồng (U.11) toàn quốc đã trở thành giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia dành cho lứa tuổi nhỏ. Không chỉ là nơi tranh tài, giải còn là “cái nôi” phát hiện và nuôi dưỡng nhiều tài năng cho bóng đá Việt Nam như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Vũ Văn Thanh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Toàn, Phạm Tuấn Hải hay Nguyễn Hai Long.

Năm 2026, vòng loại của giải được chia thành 3 khu vực gồm Đắk Lắk, Hải Phòng và Quảng Ngãi, diễn ra từ đầu tháng 6 đến ngày 22.6.2026. Từ đây, những đội bóng xuất sắc nhất đã được lựa chọn để bước vào vòng chung kết.

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê chia sẻ, niềm vui lớn nhất của những người làm giải là chứng kiến các thế hệ cầu thủ trưởng thành từ sân chơi này, góp phần làm rạng danh bóng đá nước nhà. Ông nhấn mạnh, giải đấu không chỉ hướng tới chuyên môn mà còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất cho thiếu nhi trên toàn quốc.

“Điểm đặc biệt của giải đấu năm nay là có sự góp mặt của 24 đội bóng trong vòng chung kết, tăng 8 đội so với năm 2025”, Trưởng BTC giải cho biết.

Lan tỏa tinh thần thể thao, nuôi dưỡng thế hệ trẻ

Đồng hành cùng giải trong nhiều năm, Nestlé Việt Nam tiếp tục là nhà tài trợ chính, thể hiện cam kết bền bỉ trong việc phát triển thể thao học đường.

Bà Nguyễn Thanh Thảo cho biết, qua 29 năm gắn bó, giải đấu không chỉ lớn mạnh về quy mô mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao trong cộng đồng. Quan trọng hơn, đây là môi trường giúp các em nhỏ rèn luyện thể chất, hình thành thói quen vận động và học được những giá trị như ý chí, bản lĩnh, tinh thần đồng đội.

Sẽ có 24 đội tranh tài ở VCK

Giải đấu năm nay tiếp tục được tổ chức bài bản với hệ thống giải thưởng đa dạng, bao gồm các danh hiệu tập thể như vô địch, á quân, đồng hạng 3 và giải phong cách; cùng các giải cá nhân như cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc và đội hình tiêu biểu.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa BTC, các địa phương đăng cai như Hải Phòng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk cùng sự đồng hành của các CLB, đơn vị truyền thông và nhà tài trợ đã góp phần tạo nên một giải đấu chuyên nghiệp, hấp dẫn.

Với 24 đội bóng góp mặt tại vòng chung kết, giải bóng đá nhi đồng (U.11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026 hứa hẹn mang đến những trận cầu sôi động, giàu cảm xúc, tiếp tục viết nên hành trình nuôi dưỡng ước mơ bóng đá cho thế hệ măng non Việt Nam.