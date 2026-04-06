Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Duy Mạnh, Tuấn Hải truyền lửa cho cầu thủ nhí ở giải U.11 toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026

Quỳnh Phương
06/04/2026 14:51 GMT+7

Sáng 6.4.2026, BTC công bố VCK giải bóng đá nhi đồng (U.11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026. Đặc biệt, 2 tuyển thủ Duy Mạnh và Tuấn Hải cũng có mặt để truyền cảm hứng cho các cầu thủ nhí.

Duy Mạnh, Tuấn Hải trở về "nôi" phát triển tài năng trẻ

Sáng 6.4.2026, tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức họp báo công bố giải bóng đá nhi đồng (U.11) toàn quốc. Trong đó, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam là nhà tài trợ chính của giải.

Tham dự chương trình có anh Vũ Văn Chúc - Ủy viên BCH, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn - T.Ư Đoàn; nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Ủy viên Hội đồng Đội T.Ư, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng BTC giải; bà Đinh Thị Thu Trang - Phó tổng thư ký VFF, đồng Trưởng BTC giải; ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk; bà Nguyễn Thanh Thảo, Trợ lý quản lý các hoạt động thể thao nhãn hàng Nestlé MILO - Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.

Buổi họp báo được tổ chức vào sáng 6.4

Duy Mạnh và Tuấn Hải là 2 khách mời đặc biệt

Ngoài ra, chương trình họp báo còn có sự tham dự của 2 cầu thủ đội tuyển quốc gia Đỗ Duy Mạnh và Phạm Tuấn Hải; đại diện ban lãnh đạo và các cầu thủ nhí của những đội bóng tham gia thi đấu.

Cái nôi phát triển tài năng trẻ 

Trải qua gần 3 thập kỷ tổ chức, giải bóng đá nhi đồng (U.11) toàn quốc đã trở thành giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia dành cho lứa tuổi nhỏ. Không chỉ là nơi tranh tài, giải còn là “cái nôi” phát hiện và nuôi dưỡng nhiều tài năng cho bóng đá Việt Nam như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Vũ Văn Thanh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Toàn, Phạm Tuấn Hải hay Nguyễn Hai Long.

Chiếc cúp giải vô địch U.11 toàn quốc

Năm 2026, vòng loại của giải được chia thành 3 khu vực gồm Đắk Lắk, Hải Phòng và Quảng Ngãi, diễn ra từ đầu tháng 6 đến ngày 22.6.2026. Từ đây, những đội bóng xuất sắc nhất đã được lựa chọn để bước vào vòng chung kết.

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê chia sẻ, niềm vui lớn nhất của những người làm giải là chứng kiến các thế hệ cầu thủ trưởng thành từ sân chơi này, góp phần làm rạng danh bóng đá nước nhà. Ông nhấn mạnh, giải đấu không chỉ hướng tới chuyên môn mà còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất cho thiếu nhi trên toàn quốc.

Duy Mạnh ký tặng áo đấu

“Điểm đặc biệt của giải đấu năm nay là có sự góp mặt của 24 đội bóng trong vòng chung kết, tăng 8 đội so với năm 2025”, Trưởng BTC giải cho biết.

Lan tỏa tinh thần thể thao, nuôi dưỡng thế hệ trẻ

Đồng hành cùng giải trong nhiều năm, Nestlé Việt Nam tiếp tục là nhà tài trợ chính, thể hiện cam kết bền bỉ trong việc phát triển thể thao học đường.

Bà Nguyễn Thanh Thảo cho biết, qua 29 năm gắn bó, giải đấu không chỉ lớn mạnh về quy mô mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao trong cộng đồng. Quan trọng hơn, đây là môi trường giúp các em nhỏ rèn luyện thể chất, hình thành thói quen vận động và học được những giá trị như ý chí, bản lĩnh, tinh thần đồng đội.

Sẽ có 24 đội tranh tài ở VCK

Giải đấu năm nay tiếp tục được tổ chức bài bản với hệ thống giải thưởng đa dạng, bao gồm các danh hiệu tập thể như vô địch, á quân, đồng hạng 3 và giải phong cách; cùng các giải cá nhân như cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới, thủ môn xuất sắc và đội hình tiêu biểu.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa BTC, các địa phương đăng cai như Hải Phòng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk cùng sự đồng hành của các CLB, đơn vị truyền thông và nhà tài trợ đã góp phần tạo nên một giải đấu chuyên nghiệp, hấp dẫn.

Với 24 đội bóng góp mặt tại vòng chung kết, giải bóng đá nhi đồng (U.11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026 hứa hẹn mang đến những trận cầu sôi động, giàu cảm xúc, tiếp tục viết nên hành trình nuôi dưỡng ước mơ bóng đá cho thế hệ măng non Việt Nam.

Tin liên quan

Người hùng World Cup Hàn Quốc gia hạn hợp đồng với đội tuyển Việt Nam

Theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cựu thủ môn nổi tiếng người Hàn Quốc, ông Lee Woon-jae, từng dự 4 kỳ World Cup và đứng hạng tư năm 2002, đã ký hợp đồng gia hạn với đội tuyển Việt Nam có giá trị đến năm 2027.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận