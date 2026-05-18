Khi Đình Bắc chịu hạ cái tôi vì CLB CAHN

Phút tranh cãi của Đình Bắc

CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đã vô địch V-League sớm 3 vòng đấu, sau chiến thắng 2-0 trước Thanh Hóa ở vòng 23. Tuy giành được vinh quang trọn vẹn với mùa giải áp đảo phần còn lại, nhưng khoảnh khắc ngay trước khi có bàn thắng quyết định để nắm lấy ngai vàng, CLB CAHN lại chứng kiến "vết xước" tranh quyền đá phạt đền giữa Đình Bắc và Alan Sebastiao.

Phút 84, Đình Bắc bị hậu vệ Văn Hưng của Thanh Hóa truy cản trong vòng cấm. Chân sút sinh năm 2004 đã tinh quái đẩy bóng ra trước khi đối thủ lao vào bằng gầm giày. Xem lại pha quay chậm, trọng tài Ngô Duy Lân chỉ tay vào chấm phạt đền. Đó là quyết định hợp lý, nhưng lại thổi bùng tranh cãi sau đó trong chính nội bộ CLB CAHN.

Khoảnh khắc Đình Bắc tranh đá phạt đền với Alan Sebastiao ẢNH: MINH TÚ

Khi trọng tài thổi phạt đền, Đình Bắc đã ôm bóng trong tay. Tuy nhiên, ngoại binh Alan Sebastiao quyết định giành lấy bóng để đá phạt đền. Cuộc tranh cãi giữa Alan và Đình Bắc chỉ lắng xuống khi Đình Bắc chấp nhận lùi lại. Sau khi Alan đá 11 m thành công, Đình Bắc bước ra ăn mừng, chia vui cùng đồng đội.

Có thể hiểu cho khát vọng đá phạt đền của Đình Bắc. Trước trận này, chân sút sinh năm 2004 đang chơi cực hay với 10 bàn sau 6 trận. Đình Bắc đã vượt Hoàng Hên để dẫn đầu cuộc đua không chính thức mang tên vua phá lưới nội. Anh có thể thu hẹp cách biệt với người dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới toàn giải (hiện có 14 bàn) xuống còn 3 bàn, nếu đá phạt đền thành công vào lưới Thanh Hóa. Trớ trêu thay, người dẫn đầu ấy chính là... Alan Sebastiao. Khoảnh khắc tranh quyền đá phạt đền, cũng là "mồi lửa" cho cuộc đua cá nhân âm thầm trong lòng CLB CAHN, nơi Alan muốn danh hiệu vua phá lưới và Đình Bắc cũng vậy.

"Các cầu thủ muốn đá phạt đền, đó là chuyện thường tình. Quan trọng vẫn là lợi ích chung của tập thể", trợ lý Thành Lương lý giải tình huống tranh cãi giữa Alan Sebastiao và Đình Bắc.

Đình Bắc ăn mừng cùng Alan sau khi đồng đội đá phạt đền thành công ẢNH: MINH TÚ

Về tình, Đình Bắc không sai. Anh muốn đá phạt đền để nâng chuỗi trận ghi bàn liên tục tại V-League lên con số 7, con số rất khó phá với cả ngoại binh, chứ không riêng nội binh. Nếu lập công, chân sút 22 tuổi thu hẹp cách biệt với chính Alan xuống còn 3 bàn. Đình Bắc cũng là người mang về quả phạt đền, khi bứt tốc đột phá buộc đối thủ phạm lỗi.

Dù vậy về lý, lựa chọn Alan Sebastiao đá phạt đền là chuẩn xác. Chân sút người Brazil mới là chân sút phạt đền số một của CLB CAHN, với 3 bàn từ đầu mùa. Đình Bắc cũng có 2 lần sút phạt đền thành công mùa này, nhưng đều là khi Alan không có mặt trên sân.

Đình Bắc muốn ghi bàn thắng định đoạt ngôi vương V-League cho CLB CAHN, điều có thể thấu hiểu, bởi đó là bước ngoặt có thể nâng tầm vóc và giá trị cầu thủ đang trên đường vươn lên. Song, mọi đội bóng đều cần tôn ti, trật tự trong mọi hoàn cảnh, dù gần như chắc chắn vô địch.

Tiếp tục tiến bộ

Đình Bắc còn cơ hội vượt Alan Sebastiao với 3 trận trước mắt, nhưng kể cả khi không vượt, tiền đạo 22 tuổi có quyền tự hào về những gì đã làm được.

CLB CAHN là tập thể đoàn kết ẢNH: MINH TÚ

Đình Bắc không cần quả phạt đền trước Thanh Hóa để được ghi nhận. Anh trưởng thành từ trong "lò lửa" áp lực, từ những ngày bị đè nén bởi kỳ vọng đôi khi vô lý của dư luận...

Không còn hình ảnh cầm bóng xử lý nóng vội, cá nhân, với mong muốn đặt dấu ấn cá nhân trên tất thảy. Sau 2 năm, Đình Bắc đã khác. Biết kiềm chế cái tôi, nhún nhường hy sinh cho tập thể, biết xử lý gọn gàng, quan sát phối hợp và săn tìm khoảng trống... tất cả để phục vụ lối chơi chung.

Đó cũng là cách CLB CAHN vô địch V-League. HLV Alexandre Polking đã xây dựng đội bóng đủ ràng buộc kỷ luật để không ai đứng trên ai, nhưng cũng đủ ưu việt để từng cầu thủ được nâng tầm nếu biết lùi về phía sau đúng lúc.

Giây phút cái tôi nép sau "cánh gà" để nhường chỗ cho cái ta, hình bóng của đội bóng lớn và cầu thủ lớn mới thực sự hiển lộ.