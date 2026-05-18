HAGL vẫn nguy cơ cao bị xuống hạng, cuộc đua sinh tồn cực kỳ khốc liệt

HAGL đi lùi

HAGL đã thua trận thứ hai liên tục trên sân nhà, khi thất bại 0-2 trong màn thư hùng với CLB Hà Tĩnh ở vòng 23 V-League (ngày 17.5). Được đá ở "pháo đài" Pleiku với bầu không khí và bối cảnh thi đấu quen thuộc, gặp đối thủ hết mục tiêu, nhưng thầy trò HLV Lê Quang Trãi vẫn thua.

Đáng lo hơn cả kết quả thua, là lối chơi nhợt nhạt, bế tắc của đội bóng phố núi trước Hà Tĩnh. Không giống trận PVF-CAND, HAGL không còn mạo hiểm với cầu thủ trẻ, mà dùng đội hình tốt nhất với Marciel da Silva, Conceicao, Vĩnh Nguyên, Trung Kiên, Thanh Nhân, Du Học... Tuy nhiên, cách vận hành của HAGL thiếu kiên trì và bài bản. Học trò ông Lê Quang Trãi chủ yếu tạo cơ hội từ các pha đá dài lên cho ngoại binh Conceicao tự xoay xở, hoặc chờ vào cảm hứng từ cái chân trái của Marciel.

HAGL (áo vàng) thua trận thứ 11 ở V-League mùa này ẢNH: HAGL FC

HAGL đá tốt khi chơi phòng ngự phản công, như những chiến thắng đã có trên sân Ninh Bình và Nam Định. Song, khi cần áp đặt thế trận trước đội đồng cân đồng lạng như Hà Tĩnh, đội bóng phố núi lộ rõ hình hài vội vàng, đơn điệu. Hàng thủ 3 người lỏng lẻo, liên tục lộ ra khoảng trống và tranh chấp thua, để cho Hà Tĩnh (đội có hàng công yếu nhất giải) bắn phá cầu môn Trung Kiên.

Nỗi đau của HAGL không chỉ là chuỗi ngày trượt dài, mà sân Pleiku cũng chẳng còn chút uy thế. Vốn là ngọn hải đăng dẫn lối trong giai đoạn khó khăn, khi từng giúp HAGL ngáng đường những đội mạnh như CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN), Hà Nội hay Thể Công Viettel, nhưng lúc này sân Pleiku thậm chí còn không có sức đe dọa với những đội bóng như... PVF-CAND hay Hà Tĩnh. HAGL chỉ thắng 2/12 trận sân nhà mùa này, có hàng công kém nhì và hàng thủ kém thứ sáu giải. Một tập thể vẫn đủ để chưa rơi xuống cuối bảng, nhưng lại thiếu để thực sự vươn lên.

Vực dậy

Quyết định dùng cầu thủ trẻ ồ ạt ở trận gặp PVF-CAND là lựa chọn bất hợp lý của HAGL. HLV Lê Quang Trãi có thể làm vậy, khi HAGL đã có khoảng cách đủ an toàn. Nhưng, ban huấn luyện chọn thanh lọc lực lượng lúc cuộc đua trụ hạng vẫn rất "nóng".

Đội hình HAGL thiếu chiều sâu và sức chiến đấu ẢNH: VPF

Từ chỗ hơn nhóm nguy hiểm 8 điểm khi giải còn 5 vòng, khoảng cách giờ là 5 điểm với 3 vòng đấu trước mắt. Tất nhiên, không đơn giản để PVF-CAND và Đà Nẵng cùng có nhiều hơn 5 điểm ở 3 vòng còn lại. Song, trên lý thuyết, HAGL vẫn có nguy cơ xuống hạng. Lại thêm một mùa giải nữa, đội chủ sân Pleiku phải "thấp thỏm" đến những vòng cuối.

"HAGL sẽ phải thi đấu rất cẩn thận ở chặng đường sắp tới. Mùa giải hiện còn ba vòng nữa, nên HAGL sẽ chắt chiu từng điểm có thể", HLV Lê Quang Trãi giãi bày sau trận thua Hà Tĩnh.

Theo "thuyền trưởng" của HAGL, mục tiêu các trận của HAGL là phải có điểm. Đội bóng phố núi còn nguyên quyền tự quyết với cách biệt điểm số vẫn đủ lớn, nhưng vấn đề không nằm ở sự vươn lên của CLB Đà Nẵng hay PVF-CAND. Chìa khóa trụ hạng nằm ở chính quyết tâm của HAGL. Nếu không vào trận với tâm thế sinh tử để thúc đẩy nguồn năng lượng của đội hình trẻ, đội chủ sân Pleiku rất khó thắng. Nhất là khi, HAGL phải làm khách trên sân đội bóng có thừa nhiệt huyết và độ máu chiến dù trải qua khó khăn tài chính như Thanh Hóa.

HAGL vẫn sáng cửa trụ hạng, nhưng nếu cứ đá như vậy, đội chủ sân Pleiku sẽ đi về đâu?