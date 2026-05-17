Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công áp đặt ở AFF Cup

T Ừ BÓNG ĐÁ TRẺ ĐẾN CLB CAHN

Bóng đá trẻ VN đang trải qua giai đoạn thăng hoa, khi U.23 VN vô địch Đông Nam Á, SEA Games rồi đoạt hạng ba châu Á. Sau đó đến lượt U.17 VN vô địch Đông Nam Á, lọt vào tứ kết châu Á cũng như đoạt vé đến World Cup. Cùng trong khoảng thời gian này, V-League chứng kiến sự thống trị của CLB Công an Hà Nội (CAHN) khi hơn đội nhì Thể Công Viettel 11 điểm, có 95% cơ hội vô địch sớm.

Điểm chung của 3 sự kiện này là thành quả đã đến từ lối chơi ưu việt. U.23 VN của HLV Kim Sang-sik trình diễn lối đá pressing tốc độ, thể lực và vô cùng khoa học, với đội hình đẩy cao dồn ép đối thủ, các tuyến đan bóng chuyển trạng thái nhuần nhuyễn, cùng điều xưa nay hiếm là đè đối thủ ở các pha bóng cố định để ghi bàn. U.17 VN của HLV Cristiano Roland cũng tiếp nối tinh thần này khi trình làng đấu pháp kiểm soát và ban bật bóng ngắn để triển khai, tấn công mạch lạc nhờ cự ly đội hình hợp lý, các mũi tấn công di chuyển và xử lý khôn ngoan. Trong khi đó, CLB CAHN trở lại ngai vàng bằng lối chơi tấn công cống hiến, kiểm soát bóng nhuần nhuyễn, tấn công đập nhả chuẩn chỉ.

Đội tuyển VN sẵn sàng cho diện mạo tấn công rực lửa Ảnh: MINH TÚ

Bước tiến của các đội tuyển trẻ cùng CLB CAHN là minh chứng cho cuộc chuyển dịch tư duy bóng đá VN. Khuôn mẫu phòng ngự phản công, đá chân phương bằng tinh thần… đã là chuyện của hôm qua. Các CLB và cấp độ đội tuyển VN đang theo đuổi công thức nhất quán để thành công, đó là kiểm soát cuộc chơi bằng các pha đan lát từ hậu vệ, pressing dồn dập, chuyển đổi trạng thái nhanh và nhấn chìm đối thủ bằng những miếng đánh chớp nhoáng. Đội tuyển VN của ông Kim đang chuyển mình theo con đường này, mà minh họa rõ nét là chiến thắng 3-1 trước Malaysia ở trận hạ màn vòng loại Asian Cup 2027. Thay vì đá rình rập, thực dụng, VN cuốn phăng đối thủ bằng những miếng đánh tốc độ, ít chạm, với 2 trong 3 bàn đến từ những pha phối hợp chỉ kéo dài từ 6 - 10 giây.

T RIẾT LÝ MỚI

Tại AFF Cup 2024, HLV Kim Sang-sik chọn lối chơi còn phảng phất dư âm thận trọng, an toàn, bởi chưa có thời gian xây dựng bản sắc và nhào nặn con người. Tuy nhiên sau 2 năm, AFF Cup 2026 sẽ là trận địa lý tưởng để đội tuyển VN áp đặt triết lý mới. Theo chia sẻ của một trụ cột đội tuyển, ông Kim khuyến khích học trò hướng bóng về phía trước, tiếp cận khung thành đối phương theo cách nhanh và gọn nhất, tiết chế động tác thừa. Chiến lược gia người Hàn Quốc muốn xây dựng tập thể theo thiên hướng tấn công.

Ông Kim có hai thuận lợi. Trước tiên là sự chuyển dịch tư duy đồng bộ của nền bóng đá như đã đề cập. Các đội mạnh hiện nay như CLB CAHN, Thể Công Viettel, Hà Nội… đều theo đuổi cách chơi áp đặt và kiểm soát, nhờ vậy tạo ra môi trường lý tưởng định hình tư duy cầu thủ. Các đội trẻ cũng được định hướng đá pressing hiện đại, do đó sợi dây kế thừa đã được "chằng buộc" định hình từ khi cầu thủ ở ngưỡng đôi mươi.

Đồng thời, ông Kim đã có đủ nguyên liệu xây lắp. Hai ngoại binh nhập tịch Xuân Son và Hoàng Hên đều có thể hình, sức mạnh và nhãn quan đẳng cấp châu Âu, đủ để giải quyết khâu đầu ra bàn thắng. Các nhân tố trẻ, nổi bật có Đình Bắc là mẫu tiền đạo toàn năng với tư duy cầm bóng đột phá, ghi bàn, chạy chỗ ưu việt. Ngô Văn Khoa, tiền đạo sinh năm 2006 đã chơi 11 trận cho CLB Công an TP.HCM mùa này, cũng là gương mặt tiêu biểu cho sức trẻ với năng lượng dồi dào và tư duy chơi bóng hiện đại.

Ông Kim đang chắt lọc, chỉ giữ lại những nhân tố có thể lực, tư duy phù hợp với lối chơi mới. Ở chuyến tập huấn Hàn Quốc vào tháng tới, đội tuyển VN sẽ tổng duyệt đấu pháp, sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngai vàng.