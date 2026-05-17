Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CLB CAHN đăng quang thuyết phục, lo cho HAGL và Becamex TP.HCM vì...

Bảng xếp hạng V-League: HAGL chưa an toàn

4 trận đấu thuộc loạt trận vòng 23 V-League tối 17.5 đã hạ màn, kéo theo những biến thiên khó lường trên bảng xếp hạng.

Trên sân nhà, HAGL thua bạc nhược 0-2 trước CLB Hà Tĩnh. Tưởng như sớm trụ hạng khi hơn nhóm "đèn đỏ" tới 8 điểm khi giải chỉ còn 5 vòng, nhưng HAGL đang sa sút trầm trọng. Thất bại 1-2 trước PVF-CAND trên sân nhà ở vòng 22, rồi tiếp tục ngã ngựa trước đội Hà Tĩnh vốn dĩ đã hết mục tiêu, HAGL đang tự ghìm chân mình vào thế khó.

Đại diện phố núi chỉ còn hơn CLB Đà Nẵng và PVF-CAND (17 điểm) khoảng cách 5 điểm. Khi giải đấu còn 3 vòng, chưa thể nói HAGL đã an toàn.

HAGL (áo vàng) chìm sâu

Trên sân nhà Thiên Trường, chủ nhà Nam Định phơi áo với tỷ số 0-2 trước Thể Công Viettel. Sau khi bị Selangor (Malaysia) loại khỏi bán kết ASEAN Club Championship với tổng tỷ số 4-1, CLB Nam Định tiếp tục... đi lùi. Đội bóng thành Nam cũng đã hết mục tiêu mùa này, khi chắc chắn trụ hạng, nhưng cũng chẳng còn hy vọng vào tốp 3 khi kém Ninh Bình 13 điểm.

Trên sân PVF, chủ nhà PVF-CAND thua đậm 0-4 trước Hà Nội, qua đó chính thức đứng cuối bảng sau vòng 23. Dù bằng điểm Đà Nẵng, nhưng PVF-CAND xếp bét do kém cả hiệu số bàn thắng bại lẫn hệ số đối đầu.

Trận đấu tâm điểm ở vòng 23 giữa CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) và Thanh Hóa khép lại với tỷ số 2-0, đồng nghĩa chức vô địch V-League sớm 3 vòng cho chủ nhà CAHN.

Đội bóng của HLV Alexandre Polking đã gặp khó trước sự kiên cường của CLB Thanh Hóa trong gần như cả trận. Dưới cơn mưa nặng hạt trên sân Hàng Đẫy, CLB CAHN phải chờ đến phút 89 mới có thể ghi bàn ấn định chiến thắng. Hậu vệ Văn Hưng của Thanh Hóa vào bóng bằng gầm giày với Đình Bắc trong vòng cấm, khiến đội nhà chịu phạt đền. Trên chấm 11 m, Alan Grafite tung cú đá sấm sét tung lưới Y Êli Niê, giúp CLB CAHN lấy trọn 3 điểm.

Dấu chấm hết cho đội khách Thanh Hóa đến ở phút 90+9, khi Rogerio Alves cầm bóng solo từ phần sân nhà, xuyên thủng hàng thủ đối phương rồi dứt điểm hiểm hóc thành bàn, ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB CAHN.

CLB CAHN (áo đỏ) vấp phải hàng thủ kiên cường của Thanh Hóa

Đánh bại CLB Thanh Hóa, CLB CAHN có 60 điểm, hơn đội nhì Thể Công Viettel (49 điểm) cách biệt 11 điểm, khi giải chỉ còn 3 vòng. Thầy trò HLV Polking có lần thứ hai vô địch V-League chỉ trong 3 năm.

Vị trí thứ ba đang là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Ninh Bình (44 điểm) và Hà Nội (42 điểm). CLB Công an TP.HCM đứng hạng năm với 33 điểm, hơn đội hạng sáu Hải Phòng 2 điểm. Nam Định đứng hạng bảy với 31 điểm, bằng Hải Phòng nhưng kém hiệu số bàn thắng bại.

Ở nhóm nguy hiểm, cuộc đua trụ hạng giờ là câu chuyện nội bộ của 4 cái tên: HAGL (hạng 11, 22 điểm), Becamex TP.HCM (hạng 12, 21 điểm), Đà Nẵng (hạng 13, 17 điểm) và PVF-CAND (hạng 14, 17 điểm).

Dù vẫn kém nhóm an toàn khoảng cách 4 điểm, nhưng hai đội PVF-CAND và Đà Nẵng đều đang nỗ lực tích lũy từng điểm một với hy vọng góp mặt tại V-League mùa tới. Nỗ lực bền bỉ của cả hai hứa hẹn giúp cuộc đua trụ hạng nóng đến những trận cuối cùng.

Bảng xếp hạng V-League sau vòng 23