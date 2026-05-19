Ông Kim đau đầu khi Xuân Son 'tịt ngòi' ở V-League

Xuân Son có được lên tuyển ?

Xuân Son vắng mặt ở các cấp độ sau khi dính chấn thương nặng trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 ngày 5.1.2025. Sau khoảng 10 tháng điều trị, đến ngày 11.10, tiền đạo sinh năm 1997 mới lần đầu trở lại thi đấu ở những phút cuối trận khi Nam Định đấu tập với đội Trẻ PVF-CAND. Do chấn thương nên Son không được Nam Định đăng ký lượt đi V-League 2025 - 2026, dù có cơ hội thi đấu ở chặng cuối của giai đoạn này. HLV Vũ Hồng Việt từng cho biết không muốn đặt áp lực thời gian cho tiền đạo gốc Brazil, mà muốn anh hồi phục hoàn toàn. Ngày Xuân Son trở lại thi đấu chính thức lại là trong màu áo đội tuyển VN ở trận gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 19.11.2025. Do gặp bế tắc trong khâu ghi bàn, đầu hiệp 2 HLV Kim Sang-sik tung anh vào và đến phút 60, anh ghi bàn cho đội VN từ chấm 11 m. Sau đó, ở trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia hồi tháng 3 vừa qua, anh tiếp tục đóng góp 2 bàn cho đội VN trong chiến thắng 3-1. Nhưng nghịch lý ở chỗ, khi về thi đấu cho CLB Nam Định, anh lại chưa thể ghi được bàn nào ở V-League. Thậm chí ở vòng 23 vừa diễn ra tuần rồi, anh không được HLV Vũ Hồng Việt đưa vào đội hình thi đấu sau khi gây thất vọng trong trận bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á gặp Selangor của Malaysia (thua 0-2).

Xuân Son (trái) đang gặp bế tắc trong khâu ghi bàn thời gian qua ẢNH: MINH TÚ

Rõ ràng việc Xuân Son "tịt ngòi" ở V-League đang khiến ông Kim đau đầu, vì phương châm của vị HLV người Hàn Quốc là chỉ ưu tiên gọi những cầu thủ có phong độ tốt nhất lên đội tuyển. Trong đó trường hợp tiền đạo Tiến Linh của CLB Công an TP.HCM là một điển hình, khi không được triệu tập lên đội tuyển do tịt ngòi tại V-League thời gian dài. Nếu không gọi Xuân Son lên tập trung đội tuyển VN chuẩn bị cho AFF Cup vào tháng 7 tới đây, ông Kim vẫn còn phương án dự phòng là Nguyễn Tài Lộc (Geovane), một tiền đạo nhập tịch khác. Tuy nhiên, dù Xuân Son đang gặp trục trặc về phong độ ghi bàn, nhưng theo giới chuyên môn, anh vẫn sẽ được ông Kim gọi lên tập trung đội tuyển. Đơn giản khi lên đội tuyển, anh sẽ được một tập thể có trình độ xuất sắc hơn tạo điều kiện để "nổ súng" trở lại.

Những tiền đạo từng bị lãng quên trở lại

Điều đáng ghi nhận ở vòng 23 V-League vừa diễn ra cuối tuần qua là sự tỏa sáng của các tiền đạo từng chơi rất hay trong màu áo U.23 VN trước đây, như Võ Nguyên Hoàng (CLB Đà Nẵng), Nguyễn Văn Tùng (CLB Hà Nội), Nhâm Mạnh Dũng (Thể Công Viettel). Ở trận gặp CLB Công an TP.HCM, Nguyên Hoàng xuất sắc tung cú sút chéo góc đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik, giành về 1 điểm quý giá cho CLB Đà Nẵng trong cuộc đua trụ hạng. Đây cũng là bàn thắng thứ 3 của anh tại V-League mùa này. Trước đó ở vòng 22, anh cũng có bàn mở tỷ số cho đội Đà Nẵng trong trận thắng Becamex TP.HCM với tỷ số 2-0. Nguyên Hoàng từng là học trò cưng của HLV Troussier thời còn thi đấu cho các đội trẻ VN. Sau đó do dính chấn thương nên anh mất phong độ và trôi dạt qua nhiều đội khác nhau. Trong những trận gần đây, anh thường xuyên được xếp đá chính và để lại dấu ấn bằng những bàn thắng.

Trong khi đó, Văn Tùng và Mạnh Dũng cùng có 2 bàn thắng đẹp mắt cho CLB Hà Nội và Thể Công Viettel. Nếu Văn Tùng có bàn mở tỷ số cho đội nhà trong trận thắng 4-0 trước PVF-CAND, thì Mạnh Dũng cũng ghi bàn mở tỷ số trong trận Thể Công Viettel đánh bại Nam Định 2-0. Cả hai bàn thắng này đều được thực hiện bằng chân trái và đều đưa bóng đi sát cột phải của thủ môn. Trong đó pha ghi bàn của Mạnh Dũng có thể được bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất vòng đấu. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của hai cầu thủ nói trên tại V-League mùa này.