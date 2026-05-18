Chờ đội tuyển Việt Nam tạo bất ngờ ở Asian Cup 2027

Thử thách lớn

Trong số các đối thủ của đội tuyển VN tại bảng E, đội tuyển Hàn Quốc rõ ràng là vượt trội. Đội bóng xứ kim chi hiện sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp thế giới với những cái tên nổi bật như Son Heung-min, Lee Kang-in hay Kim Min-jae. Không chỉ mạnh ở chất lượng cá nhân, Hàn Quốc còn sở hữu tốc độ luân chuyển bóng cực nhanh, khả năng pressing cường độ cao và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn. Điểm đáng ngại nhất của Hàn Quốc nằm ở khả năng tạo áp lực liên tục trong suốt 90 phút. Các đội bóng Đông Nam Á thường gặp khó khi đối đầu với tốc độ và thể lực vượt trội của đại diện Đông Á này.

Đội tuyển VN quyết tâm thi đấu thăng hoa ở Asian Cup 2027 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tuy nhiên, đội tuyển VN cũng có cơ sở để hy vọng nếu duy trì được tính tổ chức và sự tập trung tối đa, điều chúng ta đã thể hiện được ở Asian Cup 2019. Thời điểm đó, Quang Hải và đồng đội khiến các "ông lớn" như Iraq, UAE, Nhật Bản gặp nhiều khó khăn. Trước Iraq, đội bóng của HLV Park Hang-seo chỉ chịu thua bởi cú sút phạt phút 90. Tại vòng 16 đội, chúng ta đánh bại UAE sau loạt đá luân lưu nghẹt thở. Đến trận tứ kết gặp Nhật Bản, đội tuyển VN chỉ nhận thất bại tối thiểu 0-1 sau pha lập công của Ritsu Doan trên chấm phạt đền. Những trận đấu ấy cho thấy khi chơi với tinh thần kỷ luật, quyết tâm cao và có đấu pháp hợp lý, đội tuyển VN hoàn toàn đủ khả năng tạo ra thế trận khó chịu trước các đội bóng hàng đầu châu lục. Hàn Quốc mạnh hơn đội tuyển VN rất nhiều nhưng không phải không có điểm yếu, đặc biệt khi gặp những đối thủ chơi phòng ngự phản công chặt chẽ.

Trong khi đó, UAE là đối thủ trực tiếp ảnh hưởng đến cơ hội đi tiếp của đội tuyển VN. So với Hàn Quốc, đại diện Tây Á không chất lượng bằng, nhưng cũng giỏi kiểm soát tuyến giữa, sở hữu các pha chuyển trạng thái nhanh và kinh nghiệm thi đấu tại sân chơi châu lục. Dù vậy, UAE cũng không còn quá vượt trội, và đây là đối thủ mà chúng ta có thể đánh bại. Ngoài Asian Cup 2019, đội tuyển VN cũng từng thắng UAE ở vòng loại World Cup 2022 nhờ lối chơi giàu tốc độ, pressing quyết liệt và tinh thần thi đấu máu lửa. Nếu có được lực lượng tốt nhất cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mục tiêu giành điểm trước UAE hoàn toàn khả thi.

Tái khởi động ngay từ bây giờ

Để hướng tới Asian Cup 2027, đội tuyển VN sẽ có quá trình chuẩn bị kéo dài và liên tục. Sau khi V-League 2025 - 2026 khép lại, đội tuyển VN dự kiến sang Hàn Quốc tập huấn nhằm nâng cao thể lực, tốc độ chơi bóng cũng như làm quen cường độ thi đấu cao. Đây được xem là bước chuẩn bị cần thiết trong bối cảnh bóng đá hiện đại đòi hỏi nền tảng thể chất và tính tổ chức cực kỳ khắt khe. Việc tập huấn tại môi trường bóng đá phát triển như Hàn Quốc cũng giúp các cầu thủ VN tiếp cận phương pháp huấn luyện tiên tiến hơn. Trước thềm AFF Cup 2024, đội tuyển VN cũng đã tập huấn tại xứ sở kim chi và sau đó giành chức vô địch. Trước khi bước vào Asian Cup 2027, đội tuyển VN còn nhiều giải đấu quan trọng như AFF Cup hay FIFA ASEAN Cup. Đây sẽ là giai đoạn then chốt để HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và định hình bộ khung tối ưu.

HLV Kim Sang-sik tự tin HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh: "Đúng là các đối thủ đều mạnh, nhưng nếu chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi tin chúng ta sẽ làm tốt. Tuy tôi mang dòng máu Hàn Quốc nhưng đội tuyển VN sẽ đá sòng phẳng với đội bóng quê hương tôi. Các cầu thủ của chúng ta đã trưởng thành rất nhiều. Nếu có sự chuẩn bị tốt, chúng ta có thể chơi sòng phẳng và đạt kết quả tốt với những đối thủ mạnh. Với đà phát triển từ lứa U.23 và sự tự tin hiện có, đội tuyển VN sẽ thi đấu đúng khả năng".

Bóng đá VN đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ với nhiều gương mặt trẻ giàu tiềm năng. Asian Cup 2027 vì thế không chỉ mang mục tiêu thành tích mà còn là bài kiểm tra cho tham vọng vươn tầm của tuyển VN tại sân chơi châu lục. Con đường phía trước chắc chắn đầy thử thách, nhưng nhìn từ hành trình kỳ diệu ở Asian Cup 2019, người hâm mộ có quyền chờ đợi những bất ngờ tiếp theo từ thầy trò ông Kim.