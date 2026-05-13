Video Thể thao

Xuân Son bị ‘khóa chặt’, CLB Nam Định lỡ hẹn chung kết Cúp C1 Đông Nam Á

Quỳnh Phương
13/05/2026 21:59 GMT+7

Thi đấu đầy quyết tâm trên sân Thiên Trường nhưng CLB Nam Định lại sụp đổ bởi một khoảnh khắc thiếu tỉnh táo của Mitchell Dijks, qua đó thua Selangor 0-2 và dừng bước ở bán kết Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026.

CLB Nam Định không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng khi thua Selangor 0-2 ở bán kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 chiều 13.5 trên sân Thiên Trường, qua đó bị loại với tổng tỷ số 1-4 sau 2 lượt trận.

Sau thất bại 1-2 ở lượt đi, đội bóng thành Nam nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra một số cơ hội trong khoảng 15 phút đầu nhưng Caio Cesar hay Mota đều dứt điểm không thành công.

Bước ngoặt đến ở phút 38 khi Mitchell Dijks phạm lỗi với Boumous trong vòng cấm ở tình huống không quá nguy hiểm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Selangor hưởng phạt đền và Moraes không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Sai lầm của ngoại binh người Hà Lan khiến CLB Nam Định rơi vào thế cực kỳ bất lợi, buộc phải ghi ít nhất 2 bàn để nuôi hy vọng lật ngược tình thế.

Sang hiệp 2, HLV Vũ Hồng Việt thay cùng lúc 3 cầu thủ và chuyển sang sơ đồ 4-3-3 để tăng cường tấn công. Phút 52, Lâm Ti Phông đưa được bóng vào lưới Selangor nhưng bàn thắng không được công nhận vì Percy Tau việt vị trước đó.

Dù rất nỗ lực, CLB Nam Định vẫn thiếu sự sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng. Xuân Son bị theo kèm chặt và không có nhiều khoảng trống để tạo đột biến.

Trong khi đó, Selangor chơi thực dụng và chờ cơ hội phản công. Phút 90, Moraes thoát xuống ghi bàn thứ 2 sau pha phản công nhanh, khép lại mọi hy vọng của đội chủ nhà.

Dừng bước ở bán kết vẫn là thành tích đáng ghi nhận với CLB Nam Định ở đấu trường khu vực. Tuy nhiên, đội bóng thành Nam cho thấy họ vẫn còn thiếu bản lĩnh và sự lạnh lùng ở những thời điểm quyết định của các trận đấu lớn.

U.17 Qatar bị loại, U.17 Việt Nam chỉ còn 1 con đường đến World Cup

Việc U.17 Qatar dừng bước ngay từ vòng bảng khiến cơ hội giành vé World Cup qua suất đội hạng ba tốt nhất không còn. U.17 Việt Nam giờ phải tập trung tối đa cho trận quyết đấu với U.17 UAE để tự định đoạt số phận.

CLB Nam Định Xuân Son CLB Selangor Cúp C1 châu Á HLV Vũ Hồng Việt
Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
