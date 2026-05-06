Xuân Son mờ nhạt, Văn Vĩ lập công nhưng Nam Định vẫn thua Selangor: Vẫn còn hy vọng bán kết lượt về

Xuân Son bị khóa chặt trên đất Malaysia ảnh: CLB Nam Định

Chuyến làm khách khó khăn của CLB Nam Định

Tối 6.5 trong trận bán kết lượt đi Cúp vô địch CLB Đông Nam Á 2025 - 2026, Percy Tau đã chơi rất nổi bật khi CLB Nam Định làm khách trên sân Petaling Jaya của CLB Selangor FC, tiếc là người đồng đội Xuân Son không được như thế.

Trong trận đấu HLV Vũ Hồng Việt chỉ sử dụng 4 cầu thủ nội (bao gồm Xuân Son), phần lớn vị trí là các thủ môn bao gồm cả Caique bắt thay cho đội trưởng Nguyên Mạnh, những phút đầu tiên đội bóng thành Nam đã nhận sức ép rất lớn từ đội chủ nhà Malaysia.

Tuy nhiên sau khoảng hơn 10 phút, thế trận dần trở nên cân bằng khi CLB Nam Định bắt đầu tạo ra được những cơ hội của mình, trong đó nổi bật nhất là ngoại binh Percy Tau rất năng nổ bên cánh phải.

Perci Tau chơi rất năng nổ bên biên phải ảnh: CLB Nam Định

Trong hiệp 1, Percy Tau đã một lần sút dội cột dọc ra ngoài, liên tục quấy phá và xộc thẳng vào khu vực cấm địa. Chính anh là người đã có đường đi bóng lắt léo và sút vào góc xa để Văn Vĩ rất nhanh chớp thời cơ đệm lòng gỡ hòa 1-1 ở phút 45.

Trước đó, hàng thủ CLB Nam Định đã bị xuyên thủng khá dễ từ một tình huống Selangor FC tấn công tương đối cơ bản, bóng được dễ dàng phát triển từ biên phải đối thủ và căng vào để Chrigor trong vòng cấm chớp thời cơ ghi bàn ở phút 37.

Chính Chrigor trong đầu hiệp 2 tiếp tục ghi tên mình vào bảng điện tử ở phút 58, cũng từ một đường phát triển bóng dài ra biên phải và căng vào trong, chỉ gặp phải sự cản phá quyết liệt rất yếu ớt từ hàng thủ đội khách.

Văn Vĩ ghi bàn gỡ 1-1 cho CLB Nam Định ảnh: CLB Nam Định

Sau bàn thua này, HLV Vũ Hồng Việt có cùng lúc đến 3 sự thay đổi người khi những nhân tố tấn công như Tuấn Anh, Hoàng Anh và Văn Kiên được tung vào sân với mục tiêu tăng cường hỏa lực, khi chuyển từ sơ đồ 3 trung vệ sang 4 hậu vệ.

Ý đồ đó của CLB Nam Định đã vấp phải hàng thủ chơi phòng ngự số đông dày đặc của Selangor FC. Đã có thêm một vài cơ hội, nhưng hàng công đội bóng thành Nam lại lần lượt bỏ lỡ khá đáng tiếc trong cảnh Xuân Son mờ nhạt.

Không còn cách nào khác, CLB Nam Định chấp nhận thua 1-2 và đặt mọi kỳ vọng vào trận bán kết lượt về sẽ diễn ra trên sân nhà Thiên Trường sau 1 tuần nữa, với niềm tin Xuân Son sẽ tỏa sáng trở lại để thầy trò HLV Vũ Hồng Việt bước vào trận chung kết Cúp CLB Đông Nam Á 2025 - 2026.