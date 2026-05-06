CLB CAHN thâu tóm danh hiệu, Đình Bắc xuất sắc nhất tháng 4: Không thể ngăn cản giành ngôi vương!

Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ giúp CLB CAHN thăng hoa

CLB CAHN và Đình Bắc được vinh danh

BTC V-League 2025 - 2026 và VPF ngày 6.4 thông báo CLB CAHN là đội bóng xuất sắc nhất tháng 4. Cá nhân HLV Mano Polking là nhà cầm quân xuất sắc nhất trong khi Đình Bắc là cái tên tỏa sáng nhất.

Kết quả bình chọn này hoàn toàn xứng đáng khi CLB CAHN dưới sự dẫn dắt của HLV Polking đang trình diễn lối chơi tấn công phóng khoáng và hiệu quả.

Trong tháng 4, nhà vô địch V-League 2023 đã chơi rất ấn tượng, có ¾ chiến thắng và chỉ đúng 1 lần bị cầm chân bởi PVF-CAND. Tổng cộng, Đình Bắc và các đồng đội đã ghi đến 13 bàn thắng.

Đình Bắc và CLB CAHN đang lao về đích với phong độ không thể ngăn cản

Những màn trình diễn đó đang giúp đội bóng công an một mình băng về đích. Tính cả trận thắng CLB Hải Phòng đầu tháng 5, họ đang tạm hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel đến 11 điểm khi giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa sẽ kết thúc.

Thành tích ấn tượng đó có công đặc biệt lớn của Đình Bắc, chân sút trẻ đang thể hiện phong độ ghi bàn "hủy diệt" với 8 bàn sau 5 trận gần nhất. Trong đó, có đến 7 bàn được tiền đạo sinh năm 2004 ghi trong tháng 4.

Không bất ngờ khi chuỗi ghi bàn cùng các pha xử lý xuất sắc giúp Đình Bắc xem như không có đối thủ trong cuộc đua giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4 của BTC V-League 2025 - 2026.

Giáp Tuấn Dương (98) ghi bàn đẹp nhất tháng 4

Trong một diễn biến khác, cầu thủ Giáp Tuấn Dương của CLB Nam Định đã nhận giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất tháng 4, ghi tại phút 67 giúp giật về 1 điểm quan trọng trong trận đấu gặp Becamex TP.Hồ Chí Minh ở vòng 20.

BTC giải sẽ tổ chức lễ trao các danh hiệu bình chọn tháng 4 cho CLB CAHN và CLB Nam Định trước khi diễn ra trận đấu thuộc vòng 22 V-League 2025 - 2026 giữa CLB CAHN và CLB Nam Định ngày 10.5 tới trên sân vận động Hàng Đẫy.