Nếu đánh bại U.17 UAE ở trận đấu diễn ra lúc 0 giờ ngày 14.5, U.17 Việt Nam sẽ chắc chắn giành vé đi tiếp mà không cần quan tâm kết quả trận còn lại giữa U.17 Hàn Quốc và U.17 Yemen. Ngay cả một trận hòa cũng có thể đủ để đội bóng trẻ Việt Nam vào tứ kết nếu Yemen không thắng Hàn Quốc.

U.17 UAE vẫn là đối thủ rất đáng gờm nhờ sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình, thể lực và kỹ thuật tốt. Đội bóng này thường nhập cuộc đầy tốc độ và liên tục gây áp lực ngay từ đầu trận. Cả hai trận gặp Hàn Quốc và Yemen, UAE đều ghi bàn dẫn trước khá sớm.

Trong khi đó, U.17 UAE đã rơi vào tình thế không còn đường lùi. Đại diện Tây Á mới chỉ có 1 điểm sau 2 trận và buộc phải đánh bại U.17 Việt Nam nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Điều này đồng nghĩa đội bóng của HLV Majed Al Zaabi sẽ phải chơi tấn công với tất cả những gì có thể. Đây vừa là áp lực, vừa có thể trở thành cơ hội cho U.17 Việt Nam.

U.17 Việt Nam và bài toán bản lĩnh trước U.17 UAE: Vé World Cup vẫn sáng

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của đội bóng Tây Á lại nằm ở khả năng duy trì sự tập trung. Họ đều đánh rơi lợi thế trong hiệp 2 và liên tục để thủng lưới ở cuối trận. Trước Hàn Quốc, UAE bị gỡ hòa ở phút 88, còn trước Yemen họ thậm chí để thua ngược 2-3 dù từng dẫn bàn.

Đây có thể là cơ hội để U.17 Việt Nam khai thác. So với UAE, đội bóng của HLV Cristiano Roland được đánh giá cao hơn ở tính tổ chức và khả năng phản công. Dù thua đậm Hàn Quốc, U.17 Việt Nam vẫn có nhiều thời điểm chơi rất tốt và duy trì được thế trận ổn định trong phần lớn thời gian.

Hai bàn thắng vào lưới Yemen và Hàn Quốc đều cho thấy khả năng chuyển trạng thái nhanh cùng sự hiệu quả trong các tình huống phản công của U.17 Việt Nam. Các cầu thủ cũng đang cho thấy sự gắn kết và kỷ luật chiến thuật khá tốt dưới thời HLV Cristiano Roland.

Điều quan trọng nhất lúc này là tâm lý thi đấu. Thất bại trước Hàn Quốc chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần toàn đội, nhưng nếu nhanh chóng lấy lại sự tự tin, U.17 Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để nghĩ tới tấm vé dự World Cup.

Trước đối thủ buộc phải thắng như UAE, sự bình tĩnh và khả năng duy trì tập trung sẽ đóng vai trò rất lớn. Nếu chơi đúng khả năng, tận dụng tốt những khoảng trống khi đối phương dâng cao đội hình, U.17 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên khác biệt ở trận đấu quyết định này.