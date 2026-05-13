10 giây khiến Al Nassr lỡ cơ hội nâng cúp sớm, Ronaldo thất thần

Trên sân Al-Awwal Park, Al Nassr bước vào trận đấu với cơ hội đăng quang ngay trên sân nhà nếu giành chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Al Hilal. Với lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định của Ronaldo và các đồng đội, đội bóng của HLV Stefano Pioli nhanh chóng tạo ra thế trận chủ động.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Al Nassr cuối cùng cũng có bàn thắng mở tỷ số ở phút 37. Từ một tình huống tấn công tốc độ, Mohamed Simakan dứt điểm chính xác giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0 trong sự bùng nổ của hơn 26.000 khán giả có mặt trên sân.

Trong phần lớn thời gian còn lại, Al Nassr chơi khá chắc chắn và tưởng như đã cầm chắc chức vô địch trong tay. Cristiano Ronaldo được rút ra nghỉ ở phút 83 khi đội bóng của anh vẫn duy trì lợi thế dẫn bàn. Siêu sao người Bồ Đào Nha thậm chí đã sẵn sàng cho màn ăn mừng danh hiệu quốc nội đầu tiên kể từ khi gia nhập Al Nassr vào năm 2023.

Tuy nhiên, kịch tính bất ngờ xảy ra ở phút 90+9. Từ một quả ném biên không quá nguy hiểm của Al Hilal, thủ môn Bento băng ra xử lý nhưng lại để bóng tuột khỏi tay rồi phản lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của toàn đội Al Nassr.

10 giây khiến Al Nassr lỡ ngôi vô địch Saudi Pro League, Ronaldo thất thần

Một hậu vệ đội chủ nhà nỗ lực phá bóng ngay trên vạch vôi nhưng không thành công. Bàn gỡ hòa 1-1 của Al Hilal đến chỉ vài giây trước khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, khiến bầu không khí trên sân Al-Awwal Park chuyển từ lễ hội sang thất vọng tột độ.

Trên băng ghế dự bị, Ronaldo chỉ biết đứng lặng với vẻ mặt thất thần. Đây tiếp tục là khoảnh khắc cay đắng với siêu sao 41 tuổi trong hành trình chinh phục danh hiệu Saudi Pro League - chiếc cúp mà anh vẫn còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.

Dù vậy, cơ hội vô địch của Al Nassr vẫn còn nguyên. Đội bóng của Ronaldo hiện vẫn hơn Al Hilal 5 điểm, nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Nếu Al Nassr thắng Damac Club ở vòng cuối, họ sẽ chính thức lên ngôi mà không cần quan tâm tới kết quả của đối thủ.

Tuy nhiên, áp lực dành cho Ronaldo và đồng đội chắc chắn sẽ rất lớn. Damac Club hiện vẫn cần điểm cho cuộc đua trụ hạng nên được dự báo sẽ chơi với quyết tâm rất cao ở vòng đấu cuối.

Sau trận đấu, Ronaldo vẫn cố gắng động viên tinh thần toàn đội khi đăng tải thông điệp trên mạng xã hội rằng giấc mơ vô địch đã rất gần và Al Nassr chỉ còn cách danh hiệu đúng một bước.

Ngoài cuộc đua tại Saudi Pro League, Al Nassr cũng đang đứng trước cơ hội giành thêm một danh hiệu khác khi chuẩn bị bước vào trận chung kết AFC Champions League Two gặp Gamba Osaka của Nhật Bản vào ngày 17.5.

Nếu giành chiến thắng ở đấu trường châu lục và sau đó khép lại mùa giải bằng chức vô địch quốc gia, Ronaldo sẽ có cái kết hoàn hảo nhất kể từ ngày đặt chân tới Saudi Arabia. Tuy nhiên sau cú sốc trước Al Hilal, Al Nassr hiểu rằng họ không được phép mắc thêm bất kỳ sai lầm nào nữa.