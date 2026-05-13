Thói quen ‘xấu’ khó bỏ của U.17 UAE, U.17 Việt Nam nếu giỏi khai thác: Sẽ thắng!

Khởi đầu mạnh mẽ, nhưng...

Ở cả 2 trận đấu đã qua tại giải U.17 châu Á năm nay, U.17 UAE đều dẫn trước đối phương từ rất sớm và đều bị đối thủ chọc thủng lưới ở những phút cuối trận. Trong trận ra quân gặp U.17 Hàn Quốc, U.17 UAE mở tỷ số từ phút thứ 8, nhưng họ không thể bảo vệ thành quả của mình, bị đối phương gỡ hòa 1-1 ở phút 88.

U.17 Việt Nam đã tìm thấy điểm mạnh, điểm yếu của U.17 UAE? Ảnh: VFF

Đến trận thứ nhì gặp U.17 Yemen, U.17 UAE mở tỷ số ở phút thứ 25, nhưng kết quả cuối cùng là họ vẫn thua ngược đối phương 2-3, với bàn ấn định chiến thắng của U.17 Yemen được thực hiện ở phút 85.

Những kết quả này cho thấy U.17 UAE là đội có thói quen khởi đầu rất hứng khởi ở mọi trận đấu mà họ tham gia. Đội bóng thuộc xứ sở Ả rập thường tấn công dồn dập đối phương, tận dụng tối đa kỹ thuật và tốc độ của mình để chọc thủng lưới đối phương. Cựu Phó chủ tịch (PCT) phụ trách chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm bình luận về U.17 UAE: "Đội này thi đấu rất kỹ thuật. So về chất lượng kỹ thuật của các cầu thủ có trong đội hình, U.17 UAE nhỉnh hơn so với cầu thủ U.17 Yemen. Nhờ yếu tố này các cầu thủ U.17 UAE thường kiểm soát bóng tốt hơn đối phương ở phần đầu các trận đấu".

Cuối trận mất tập trung

Tuy nhiên, việc U.17 UAE liên tục bị thủng lưới ở cuối trận, trong những trận cầu đã qua mà họ tham dự, cho thấy khả năng tập trung của các cầu thủ U.17 UAE, thể lực của đội bóng này không tốt. Cựu PCT phụ trách chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm nói thêm: "So về khả năng va chạm, quyết tâm giành chiến thắng, các cầu thủ U.17 Yemen tỏ ra nhỉnh hơn so với U.17 UAE. Yếu tố này giúp cho U.17 Yemen càng thi đấu càng "lì", trong khi cầu thủ U.17 UAE càng về cuối trận càng mất tập trung".

U.17 Việt Nam hướng đến chiến thắng ở trận thuộc lượt cuối vòng bảng Ảnh: VFF

Điều đó cũng đã xảy ra trong trận đấu với U.17 Hàn Quốc. Đội bóng trẻ xứ Hàn là một trong những đội có khả năng va chạm, khả năng tranh chấp và thể lực tốt nhất giải châu Á năm nay. Thành ra, càng về cuối trận, khi các cầu thủ U.17 UAE càng mất tập trung, U.17 Hàn Quốc càng dễ gây sức ép, để rồi họ có bàn thắng của Anh Joo-wan ghi vào lưới U.17 UAE ở phút 88.

U.17 Việt Nam có thể nghiên cứu điều này từ đối thủ. Chúng ta cần giữ sự tập trung ở đầu mỗi trận đấu, tránh việc để thủng lưới sớm trước U.17 UAE. Một khi chúng ta bị thủng lưới sớm, các cầu thủ thuộc xứ sở Ả rập sẽ càng thêm hưng phấn. Khi đó, những phút còn lại của trận đấu vào rạng sáng 14.5 tới đây (theo giờ Việt Nam) với U.17 Việt Nam sẽ khó khăn hơn.

Ngược lại, các học trò của HLV Cristiano Roland có thể khai thác điểm yếu mất tập trung của cầu thủ U.17 UAE trong những phút cuối trận, gây sức ép mạnh và tìm cách khoan thủng hệ thống phòng ngự của họ.

Nhiệm vụ của U.17 Việt Nam ở trận đấu sắp diễn ra không quá phức tạp, chúng ta đang nắm trong tay quyền tự tuyết. Nếu thắng U.17 UAE, U.17 Việt Nam sẽ chắc chắn vào tứ kết, bất chấp các kết quả còn lại của bảng đấu. Nếu hòa U.17 UAE, U.17 Việt Nam cũng sẽ vào tứ kết, nếu U.17 Hàn Quốc không thua U.17 Yemen, khả năng này rất dễ xảy ra!