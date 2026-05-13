Sau thất bại 1-3 trước U.17 Nhật Bản ở lượt trận cuối, đội bóng trẻ xứ vạn đảo khép lại vòng bảng với 3 điểm, bằng điểm với U.17 Trung Quốc và chủ nhà Qatar. Tuy nhiên, do thua kém về hiệu số và thành tích đối đầu, U.17 Indonesia phải chấp nhận vị trí cuối bảng và trở thành một trong những đội bị loại sớm nhất giải đấu.

Truyền thông Indonesia đồng loạt bày tỏ sự thất vọng, đặc biệt bởi U.17 Indonesia từng tạo ra nhiều kỳ vọng sau chiến thắng ấn tượng trước U.17 Trung Quốc ở trận ra quân.

U.17 Indonesia hứng ‘bão’ chỉ trích sau khi bị loại khỏi giải châu Á và lỡ vé World Cup

CNN Indonesia nhận định đội bóng của HLV Nova Arianto đã sa sút quá nhanh chỉ sau một khởi đầu tích cực. Theo tờ báo này, hai thất bại liên tiếp trước U.17 Qatar và U.17 Nhật Bản cho thấy U.17 Indonesia chưa đủ bản lĩnh để duy trì sự ổn định tại sân chơi châu lục.

Ở trận quyết định gặp Nhật Bản, U.17 Indonesia nhập cuộc khá tự tin và chơi chặt chẽ trong khoảng 20 phút đầu tiên. Tuy nhiên, sau bàn mở tỷ số của Ryoma Tsuneyoshi ở phút 24, sự khác biệt về đẳng cấp dần lộ rõ.

CNN Indonesia cho rằng các cầu thủ trẻ Indonesia gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng trước lối pressing tốc độ cao của Nhật Bản. Đội bóng thường xuyên mất kiểm soát ở khu vực giữa sân và liên tục để mất bóng trong những tình huống xử lý áp lực.