U.17 Qatar bị loại, U.17 Việt Nam chỉ còn 1 con đường đến World Cup
Quỳnh Phương
13/05/2026 16:31 GMT+7

Việc U.17 Qatar dừng bước ngay từ vòng bảng khiến cơ hội giành vé World Cup qua suất đội hạng ba tốt nhất không còn. U.17 Việt Nam giờ phải tập trung tối đa cho trận quyết đấu với U.17 UAE để tự định đoạt số phận.

Trước đó, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn còn hy vọng giành vé tới World Cup thông qua 2 kịch bản: nằm trong top 2 bảng C hoặc trở thành đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, điều kiện để phương án thứ hai xảy ra là U.17 Qatar - chủ nhà World Cup - phải vượt qua vòng bảng để suất đặc cách được chuyển xuống cho đội xếp thứ ba xuất sắc nhất.

Dù vậy, ở lượt trận cuối bảng B diễn ra rạng sáng 13.5, U.17 Qatar thua U.17 Trung Quốc 0-2 và chính thức bị loại. U.17 Nhật Bản giành ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối, còn U.17 Trung Quốc đi tiếp nhờ hơn chỉ số đối đầu trong nhóm 3 đội cùng có 3 điểm gồm Qatar, Trung Quốc và Indonesia.

Kết quả này đồng nghĩa vòng chung kết U.17 World Cup sẽ không có thêm suất dành cho đội hạng ba xuất sắc nhất. Vì vậy, U.17 Việt Nam chỉ còn duy nhất con đường giành vé bằng cách kết thúc vòng bảng với vị trí nhất hoặc nhì.

Sau 2 lượt trận, U.17 Việt Nam đang có 3 điểm và tạm xếp nhì bảng C. U.17 Hàn Quốc dẫn đầu với 4 điểm, trong khi U.17 Yemen và U.17 UAE bám sát phía sau.

Ở lượt trận cuối, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ chạm trán U.17 UAE trong trận đấu mang tính quyết định. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Cristiano Roland chắc chắn đoạt vé vào tứ kết và giành quyền tham dự World Cup mà không cần quan tâm kết quả trận còn lại giữa U.17 Hàn Quốc và U.17 Yemen.

Trong trường hợp hòa U.17 UAE, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ phải chờ U.17 Yemen không thắng U.17 Hàn Quốc mới có thể đi tiếp. Nếu thất bại, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ bị loại.

Chiều 12.5 theo giờ địa phương tại Jeddah, đội tuyển U.17 Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng trước trận gặp U.17 UAE. Ban huấn luyện chủ động chuyển sang khung giờ tập sớm hơn nhằm giúp cầu thủ có thêm thời gian hồi phục thể lực.

