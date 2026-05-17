Chính thức: CLB Công an Hà Nội ‘quật ngã’ Thanh Hóa, vô địch V-League sớm 3 vòng

Tối 17.5, CLB Công an Hà Nội bước vào trận đấu với Thanh Hóa trong cơ hội rất lớn để đăng quang sớm V-League 2025-2026. Tuy nhiên, trước một đối thủ chơi đầy quyết tâm, đội bóng ngành công an đã trải qua hơn 80 phút vô cùng khó khăn trước khi bùng nổ ở cuối trận.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với tốc độ cao dù mặt sân Hàng Đẫy chịu ảnh hưởng bởi cơn mưa lớn. Thanh Hóa gây ra không ít khó khăn với những pha phản công tốc độ, trong khi CLB Công an Hà Nội chủ động kiểm soát bóng và tạo sức ép liên tục.

Đội chủ nhà sở hữu nhiều cơ hội đáng chú ý trong hiệp 1. Alan bỏ lỡ tình huống cận thành ở phút 15, còn Quang Hải khiến khán giả tiếc nuối với cú đá phạt dội xà ngang ở phút 27.

Dù chơi lấn lướt hơn, CLB Công an Hà Nội vẫn gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kín kẽ của Thanh Hóa. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, đội bóng của HLV Mano Polking tiếp tục gia tăng sức ép. Leo Artur liên tiếp có cơ hội nhưng không thể đánh bại thủ môn Y Êli Niê.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 60 khi Thanh Hóa chỉ còn chơi với 10 người sau chiếc thẻ vàng thứ hai của Ngọc Hà. Lợi thế hơn người giúp CLB Công an Hà Nội đẩy cao sức ép trong những phút cuối.

Phút 84, Đình Bắc ngã trong vòng cấm sau tình huống va chạm với hậu vệ Thanh Hóa. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho CLB Công an Hà Nội hưởng phạt đền. Trên chấm 11m ở phút 87, Alan dứt điểm chính xác mở tỉ số trận đấu.

Có bàn khai thông bế tắc, đội chủ sân Hàng Đẫy thi đấu hưng phấn hơn hẳn. Đến phút 90+9, Rogerio có pha đi bóng đầy tốc độ trước khi tung cú sút góc hẹp tung nóc lưới Thanh Hóa, ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB Công an Hà Nội.

Chiến thắng này giúp đội bóng ngành công an chính thức vô địch V-League 2025-2026 sớm 3 vòng đấu. Đây là thành quả xứng đáng cho hành trình thi đấu ổn định và bản lĩnh của thầy trò HLV Mano Polking trong suốt mùa giải.

Trong khi đó, Thanh Hóa dù chơi đầy nỗ lực nhưng không thể đứng vững trước sức ép ngày càng lớn ở cuối trận, đặc biệt sau khi phải thi đấu thiếu người.