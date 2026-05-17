Thể Công Viettel quật ngã Nam Định bằng siêu phẩm, chắc suất tốp 2 chung cuộc
Video Thể thao

Quỳnh Phương
17/05/2026 21:26 GMT+7

Chiều tối 17.5, trận đấu tâm điểm vòng 23 V-League giữa CLB Nam Định và Thể Công Viettel diễn ra căng thẳng đúng như kỳ vọng khi đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và kiểm soát bóng vượt trội.

Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt liên tục pressing, đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm, nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kín kẽ của Thể Công Viettel.

Trong khi Nam Định loay hoay tìm khoảng trống, đội khách lại cho thấy sự nguy hiểm ở các pha phản công. Bước ngoặt đến ở phút 38 khi Thể Công Viettel tận dụng tình huống chuyển trạng thái rất nhanh để Đinh Xuân Tiến đá bồi mở tỉ số, sau pha cản phá ban đầu của Nguyên Mạnh. VAR sau đó xác nhận bàn thắng hợp lệ.

Chỉ 5 phút sau, Thể Công Viettel tiếp tục khiến sân Thiên Trường im lặng bằng siêu phẩm của Nhâm Mạnh Dũng ở phút 43. Từ đường chuyền dài vượt tuyến, tiền đạo đội khách khống chế gọn gàng rồi tung cú sút xa chân trái cực đẹp, đưa bóng cong vào góc xa khiến Nguyên Mạnh không thể cản phá.

Bị dẫn 2 bàn, Nam Định buộc phải tăng tốc trong hiệp 2. HLV Vũ Hồng Việt tung Xuân Son vào sân để gia tăng sức ép hàng công. Đội chủ nhà liên tục nhồi bóng vào vòng cấm và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, nhưng thủ môn Văn Việt chơi rất chắc chắn.

Trong khi đó, Thể Công Viettel vẫn duy trì sự nguy hiểm ở các pha phản công. Lucao suýt ghi thêm bàn thắng khi cú sút xa của anh đưa bóng dội xà ngang.

Khoảng thời gian cuối trận, Nam Định dồn toàn lực tấn công nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Ngay cả khi Thể Công Viettel chỉ còn 10 người sau thẻ đỏ của Đinh Viết Tú ở cuối trận, đội bóng áo lính vẫn bảo toàn chiến thắng 2-0.

Dù không cầm bóng nhiều bằng đối thủ, Thể Công Viettel lại vượt trội ở khả năng tận dụng cơ hội và sự chắc chắn trong lối chơi. Trong khi đó, Nam Định có lý do để tiếc nuối khi kiểm soát thế trận tốt nhưng thiếu sắc bén ở những thời điểm quyết định.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

