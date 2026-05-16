Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Ninh Bình FC không bỏ cuộc, HAGL bất ngờ thoát ghế nóng

Hoàng Đức góp sức giúp Ninh Bình FC thắng ngược trên sân Vinh ảnh: Minh Tú

Ninh Bình FC thắng ngược để bám sát Thể Công Viettel

Tiếp tục vòng 23 V-League 2025 - 2026 trong trận đấu trên sân Vinh, SLNA chơi sòng phẳng và dẫn bàn sau pha lập công của Bá Quyền phút 67. Phút 83, VAR vào cuộc giúp Tiến Anh gỡ hòa 1-1, để rồi chỉ sau đó hơn 1 phút thủ thành trẻ Hữu Hậu mắc lỗi giúp Tài Lộc (tên Việt của Geovane) đưa Ninh Bình FC dẫn ngược 2-1.

Kết quả đáng tiếc này khiến SLNA lỡ mất cơ hội trụ hạng sớm 3 vòng đấu. Nhưng có lẽ với 25 điểm, suất chơi ở V-League mùa tới xem như đã nằm trọn trong tay thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn.

Ở chiều ngược lại, Ninh Bình FC đã có một trận cầu gian khổ trên sân Vinh, nhưng 3 điểm đạt được là rất quan trọng, giúp đội bóng cố đô tiếp tục đeo bám Thể Công Viettel trong cuộc đua tranh nhì bảng.

HLV Văn Sỹ Sơn tiếc về chiến thắng bị vuột mất phút cuối ảnh: Minh Tú

Với 44 điểm, Ninh Bình FC tạm thời thu hẹp khoảng cách với Thể Công Viettel chỉ còn 2 điểm, trước khi đại diện thủ đô làm khách trên sân Thiên Trường của CLB Nam Định.

Trên sân Lạch Tray, CLB Hải Phòng đã giành chiến thắng 4-2 trước Becamex TP.HCM có trận ra mắt tân HLV trưởng Hứa Hiền Vinh. Trận đấu diễn ra hấp dẫn với 4 bàn thắng chia đều cho 2 đội trong hiệp 1, trước khi đội chủ nhà có 2 bàn trong hiệp 2 để ấn định chiến thắng 4-2.

Highlight CLB SLNA 1-2 Ninh Bình: Chiến thắng ngược nghẹt thở

Kết quả này giúp CLB Hải Phòng tạm vươn lên hạng 6 với 31 điểm, trong ngày hàng loạt trụ cột của họ chơi rất hay dưới sự chứng kiến trực tiếp của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik.

Thủ môn trẻ Hữu Hậu có một bài học kinh nghiệm đắt giá để trưởng thành ảnh: Minh Tú

Trong khi đó, Becamex TP.HCM có lý do để tiếc nuối khi lối chơi đã có sự cải thiện khá lớn so với giai đoạn trước đó. Nhưng rõ ràng đại diện miền Nam vẫn phải cải thiện nhiều về con người, đặc biệt là hàng thủ nếu muốn đạt kết quả tốt hơn.

Với 21 điểm, Becamex TP.HCM đã rơi xuống vị trí thứ 3 từ dưới lên trong bảng xếp hạng V-League mới nhất, chỉ hơn 2 đội chót bảng là CLB Đà Nẵng và PVF-CAND, giúp HAGL vô tình thoát ghế nóng trước khi tiếp CLB Hà Tĩnh trên sân nhà Pleiku Arena vào ngày mai.