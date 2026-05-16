Thể thao Bóng đá Việt Nam

AI dự đoán bất ngờ về kết quả trận U.17 Việt Nam đại chiến U.17 Úc

Thu Bồn
16/05/2026 11:27 GMT+7

Trước trận đấu thuộc khuôn khổ vòng tứ kết U.17 châu Á 2026 giữa U.17 Việt Nam và U.17 Úc vào khuya nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đã đưa ra những nhận định và dự đoán kết quả một cách khách quan.

Sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam hiện đổ dồn vào màn so tài giữa U.17 Việt Nam và U.17 Úc. Trận đấu này thuộc vòng tứ kết giải U.17 châu Á 2026, sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 17.5 tại sân tập của SVĐ King Abdullah Sport City (Jeddah - Ả Rập Xê Út).

U.17 Việt Nam có tỷ lệ thắng cao hơn

Trước giờ bóng lăn, Gemini - mô hình AI của Google dự đoán: "Trận đấu nhiều khả năng sẽ khép lại với tỷ số hòa trong 90 phút thi đấu chính thức, khi cả hai đội đều đã quá hiểu nhau và chơi thận trọng. Với sự tự tin đang lên cao, U.17 Việt Nam có thể sẽ đánh bại U.17 Úc ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức để ghi tên mình vào vòng bán kết giải châu lục".

U.17 Việt Nam từng ngược dòng thắng U.17 Úc 2-1 tại bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 hồi tháng 4

Theo tổng hợp dữ liệu máy tính từ các chuyên trang bóng đá quốc tế lớn, tỷ lệ U.17 Việt Nam thắng Úc trong 90 phút lên tới 45%, trong khi tỷ lệ hòa chiếm phần lớn nhất với 50%. Đáng chú ý, tỷ lệ U.17 Úc thắng U.17 Việt Nam ở thời gian thi đấu chính thức chỉ vỏn vẹn 5%.

Tổng hợp trung bình từ các mô hình máy tính lớn, tỷ lệ giành chiến thắng chung cuộc ở tứ kết (tính cả khả năng hai đội phải kéo nhau vào loạt sút luân lưu 11 m) đang ở mức khá cân bằng, khi U.17 Việt Nam nắm giữ 52% cơ hội đi tiếp so với 48% của U.17 Úc.

U.17 Úc thi đấu ít hơn 1 trận ở vòng bảng

Bước vào trận tứ kết với tư cách là đội đứng đầu bảng C sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U.17 UAE, đoàn quân của HLV Cristiano Roland hiện rất hưng phấn. Việc chính thức hoàn thành mục tiêu lịch sử là giành tấm vé tham dự VCK U.17 World Cup 2026 đã cởi bỏ hoàn toàn áp lực đè nặng lên vai các cầu thủ trẻ. Khi tâm lý thoải mái, U.17 Việt Nam hoàn toàn có thể trình diễn một lối chơi thanh thoát, ngẫu hứng và giàu đột biến hơn nữa.

Bên cạnh đó, việc U.17 Việt Nam từng ngược dòng đánh bại chính U.17 Úc với tỷ số 2-1 tại bán kết giải vô địch U.17 Đông Nam Á hồi tháng 4 vừa qua là điểm tựa tâm lý cực kỳ quan trọng. Ký ức chiến thắng cách đây chưa đầy một tháng giúp các cầu thủ trẻ tự tin rằng họ hoàn toàn đủ khả năng khắc chế lối chơi thiên về sức mạnh của đại diện xứ sở chuột túi.

U.17 Úc có lợi thế về mặt thể lực do thi đấu ít hơn một trận ở vòng bảng, nhưng khả năng đọc trận đấu linh hoạt của HLV Roland cùng các cộng sự được kỳ vọng sẽ giúp U.17 Việt Nam khỏa lấp bất lợi này. Đây hứa hẹn là một trận đấu giằng co, nơi bản lĩnh và sự lạnh lùng trong các khoảnh khắc quyết định sẽ định đoạt tấm vé vào bán kết.

Duyên ghi bàn đặc biệt của trung vệ U.17 Việt Nam: Sẽ xé lưới Úc ở tứ kết châu Á?

Không chỉ là chốt chặn vững chãi nơi hàng phòng ngự, trung vệ Nguyễn Mạnh Cường còn sở hữu cái duyên ghi bàn rất đặc biệt trong màu áo đội tuyển U.17 Việt Nam.

