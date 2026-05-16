Duyên ghi bàn đặc biệt của trung vệ U.17 Việt Nam: Sẽ xé lưới Úc ở tứ kết châu Á?

Trong hệ thống phòng ngự của U.17 Việt Nam, Nguyễn Mạnh Cường luôn hoàn thành nhiệm vụ của một trung vệ. Với tư duy bọc lót khôn ngoan cùng lối chơi điềm tĩnh, cầu thủ sinh năm 2009 mang lại sự an tâm lớn cho khu vực trung lộ nhờ khả năng tranh chấp mạnh mẽ và phán đoán tình huống tốt. Sự chắc chắn và tính kỷ luật của trung vệ trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công Viettel là bệ phóng để các đồng đội ở tuyến trên yên tâm triển khai thế trận.

Trung vệ... nhưng chạy chỗ và dứt điểm sắc sảo

Thế nhưng, điều khiến Mạnh Cường gây ấn tượng chính là sự nhạy bén cùng khả năng dứt điểm sắc sảo như một tiền đạo thực thụ, đặc biệt là ở các pha không chiến. Tại vòng loại U.17 châu Á 2026, trung vệ này đóng góp tới 3 bàn thắng cho U.17 Việt Nam sau 5 trận đấu. Đến giải U.17 Đông Nam Á 2026, cái duyên ấy tiếp tục được duy trì với 2 pha lập công quý giá.

Nguyễn Mạnh Cường (số 3) chạy chỗ và băng vào đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng 3-2 cho U.17 Việt Nam trước U.17 UAE ẢNH: VFF

Điển hình là trong trận bán kết nghẹt thở gặp U.17 Úc, khi đội nhà đang bị dẫn bàn, Mạnh Cường đã có tình huống phán đoán cực tốt để băng vào đánh đầu bồi chuẩn xác sau cú sút phạt đền trúng cột dọc của Nguyễn Văn Dương. Bàn thắng quân bình tỷ số ấy mở ra cuộc lội ngược dòng cảm xúc thắng 2-1 cho U.17 Việt Nam, đồng thời tạo đà tâm lý giúp toàn đội tiến thẳng đến ngôi vương khu vực.

Bản lĩnh và cái duyên ghi bàn ở những thời khắc quyết định của Mạnh Cường một lần nữa được khẳng định tại VCK U.17 châu Á 2026 đang diễn ra tại Ả Rập Xê Út. Trong màn đọ sức căng thẳng gặp U.17 UAE thuộc lượt cuối vòng bảng, trung vệ 17 tuổi tiếp tục sắm vai người hùng với pha chạy chỗ thông minh, thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ UAE trước khi đánh đầu tung lưới đối thủ. Pha lập công ấn định chiến thắng sát nút 3-2 trước đội bóng Tây Á, qua đó giúp U.17 Việt Nam góp mặt ở tứ kết với ngôi nhất bảng đầy thuyết phục.

Tại vòng knock-out của sân chơi châu lục, U.17 Việt Nam đối mặt thử thách lớn mang tên U.17 Úc. Người hâm mộ có cơ sở để kỳ vọng rằng, bên cạnh sự kiên cường trong phòng ngự, Nguyễn Mạnh Cường sẽ tiếp tục phát huy cái duyên ghi bàn đặc biệt của mình để gieo sầu cho đội bóng xứ sở chuột túi, giống như những gì anh đã từng làm được tại giải Đông Nam Á, qua đó cùng U.17 Việt Nam viết nên những cột mốc mới cho bóng đá trẻ Việt Nam.