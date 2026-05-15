U.17 Việt Nam sẽ chơi hay hơn nữa trước người Úc: Viết tiếp kỳ tích

Cú hích tâm lý từ tấm vé World Cup lịch sử

Đội tuyển U.17 Việt Nam bước vào vòng tứ kết giải châu Á 2026 với một vị thế hoàn toàn khác biệt. Việc dẫn đầu bảng A, xếp trên cả những đối thủ sừng sỏ như U.17 Hàn Quốc, U.17 UAE và U.17 Yemen là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc về bản lĩnh của các cầu thủ trẻ Việt Nam, dưới bàn tay nhào nặn của HLV Roland.

Quan trọng hơn, tấm vé chính thức tham dự VCK U.17 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử đã giúp thầy trò ông Roland cởi bỏ hoàn toàn áp lực tâm lý. Hiện tại, sự hưng phấn đang bao trùm trên khắp các thành viên của U.17 Việt Nam. Điều này có thể giúp những đôi chân vốn dĩ đã khéo léo trở nên thanh thoát và tự tin hơn bao giờ hết. Khi mục tiêu quan trọng nhất đã hoàn thành, các "chiến binh sao vàng" giờ đây có thể chơi bóng với tinh thần thoải mái nhất để tận hưởng bầu không khí đỉnh cao và hướng tới những cột mốc xa hơn tại sân chơi châu lục.

U.17 Việt Nam gây bất ngờ lớn khi vượt qua vòng bảng với ngôi nhất ẢNH: VFF

Lấy tấn công làm phòng ngự

Bước vào trận quyết đấu này, bài toán về sự chênh lệch thể hình tiếp tục là thách thức nhưng cũng là cơ hội để U.17 Việt Nam khẳng định bản sắc. Điểm yếu lớn nhất của U.17 Úc chính là khả năng xoay trở chậm chạp của các trung vệ cao to và sự thiếu gắn kết khi phải đối mặt với những pha phối hợp nhỏ ở tốc độ cao. Ngược lại, đại diện xứ sở chuột túi luôn tận dụng tối đa sức mạnh càn lướt và những tình huống không chiến để áp đặt lối chơi.

Kinh nghiệm từ trận bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 chính là bài học quý giá nhất cho thầy trò ông Roland. Ở trận đấu đó, sau những phút đầu nhập cuộc có phần e dè và phải nhận bàn thua sớm, U.17 Việt Nam đã bừng tỉnh để chuyển sang thế trận tấn công chủ động, đẩy đối thủ vào thế phải chống đỡ vất vả và lội ngược dòng thành công thắng 2-1.

Chính vì vậy, phương án tối ưu cho trận tứ kết sắp tới là lối chơi chủ động cầm bóng và triển khai thế trận ngay từ phần sân nhà. Việc lấy tấn công làm phòng ngự không chỉ giúp giảm tải áp lực cho hàng thủ vốn thấp bé hơn, mà còn khai thác triệt để sự lúng túng của U.17 Úc khi bị pressing liên tục. Khi các cầu thủ Việt Nam dám cầm bóng và tự tin phối hợp, họ hoàn toàn có thể "đá trên chân" đối thủ cao to bằng sự linh hoạt và tư duy chiến thuật nhạy bén.