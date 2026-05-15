AFC nhận định nóng tứ kết U.17 Việt Nam đại chiến U.17 Úc: Xem trực tiếp kênh nào?

U.17 Việt Nam ra sân vào giờ đi ngủ

Trận tứ kết giữa U.17 Việt Nam và U.17 Úc là màn so tài muộn nhất ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất giải châu lục. Cuộc chạm trán này diễn ra lúc 0 giờ ngày 17.5 (theo giờ Việt Nam), trên sân tập của SVĐ King Abdullah Sport City (Jeddah - Ả Rập Xê Út).

Trận đấu này được phát sóng trực tiếp trên TV360 và kênh YouTube AFC Asian Cup.

U.17 Việt Nam vào tứ kết châu Á với ngôi nhất bảng C, đồng thời giành tấm vé lịch sử dự U.17 World Cup ẢNH: AFC

Trong bài viết mới nhất về vòng tứ kết giải U.17 châu Á 2026, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhận định: "Việt Nam quyết tâm giữ vững phong độ sau những màn trình diễn đầy nỗ lực giúp họ giành vé vào tứ kết. Chiến thắng 3-2 trước U.17 UAE đã giúp họ giành vị trí đầu bảng C, xếp trên cả Hàn Quốc. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, đại diện Đông Nam Á chắc chắn không muốn để vuột mất tấm vé vào bán kết châu lục".

"Sau trận thua 0-2 trước U.17 Uzbekistan ở lượt cuối vòng bảng, U.17 Úc cũng sẽ cần chứng tỏ bản lĩnh của mình. Đội bóng xứ sở chuột túi biết rằng họ giỏi hơn thế nhiều. Sau khi có thời gian để lấy lại tinh thần, chắc chắn U.17 Úc sẽ cạnh tranh hấp dẫn với U.17 Việt Nam", AFC cho biết thêm.

Trận đấu này cũng tái hiện lại bán kết giải vô địch U.17 Đông Nam Á diễn ra vào cuối tháng 4 ở Indonesia. Khi đó, U.17 Úc có bàn thắng dẫn trước từ sớm. Tuy nhiên, U.17 Việt Nam đã chơi bùng nổ để ngược dòng thắng chung cuộc 2-1.

Đương kim vô địch Uzbekistan được đánh giá cao

Những trận tứ kết còn lại: U.17 Nhật Bản gặp U.17 Tajikistan (23 giờ ngày 15.5), U.17 Ả Rập Xê Út gặp U.17 Trung Quốc (0 giờ ngày 16.5), U.17 Uzbekistan gặp U.17 Hàn Quốc (23 giờ ngày 16.5).

Trong đó, AFC viết: "U.17 Tajikistan sẽ hướng đến mục tiêu ngăn cản U.17 Nhật Bản giành chức vô địch lần thứ năm, khi hai đội chạm trán nhau ở tứ kết. Sự tự tin của U.17 Tajikistan được củng cố sau màn trình diễn đầy quả cảm trong trận hòa 5-5 với U.17 Ả Rập Xê Út ở trận đấu quyết định tại bảng A. U.17 Tajikistan chỉ đứng thứ hai sau bảng A, nhưng họ đã tiến vào vòng loại trực tiếp với thành tích bất bại và đang rất muốn thử sức mình trước một U.17 Nhật Bản mạnh mẽ. Tuy nhiên, U.17 Nhật Bản cũng tự tin không kém sau khi giành ngôi đầu bảng B, với thành tích hoàn hảo 3 trận toàn thắng".

U.17 Ả Rập Xê Út và U.17 Trung Quốc đều sở hữu 2 chức vô địch giải U.17 châu Á. AFC kỳ vọng rằng hai đội bóng này được kỳ vọng sẽ cống hiến một trận màn so tài gay cấn. U.17 Ả Rập Xê Út sẽ phải hết sức cẩn trọng. U.17 Trung Quốc sẽ tìm cách tận dụng những điểm yếu trong phòng ngự của đội bóng Tây Á để tiếp tục đà thắng lợi ở bảng B, nơi họ đã vượt qua U.17 Qatar và U.17 Indonesia để tiến vào vòng loại trực tiếp. Đội bóng Đông Á quyết tâm khẳng định vị thế của mình tại giải đấu, và việc đánh bại đội chủ nhà sẽ là cú hích tinh thần cần thiết để họ hướng tới chức vô địch U.17 châu Á lần thứ ba.

AFC đánh giá nhà đương kim vô địch Uzbekistan bước vào tứ kết với tư cách là một trong những đội bóng nổi bật nhất giải đấu tính đến lúc này, khi toàn thắng vòng bảng mà không để thủng lưới bàn nào. "Tuy nhiên, đội bóng Trung Á chưa thực sự bị thử thách khi thắng khá dễ dàng trước U.17 Úc và U.17 Ấn Độ. Họ sẽ chuẩn bị tinh thần để đối mặt khó khăn trước U.17 Hàn Quốc. Đội bóng xứ sở kim chi tiến vào tứ kết với thành tích 1 thắng 2 hòa, và họ sẽ quyết tâm thể hiện khả năng thực sự của mình".