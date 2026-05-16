Thể thao Bóng đá Việt Nam

Mưa siêu phẩm tại Lạch Tray, CLB Hải Phòng thắng ấn tượng Becamex TP.HCM

Nghi Thạo
16/05/2026 20:00 GMT+7

Trong ngày những siêu phẩm liên tiếp xuất hiện trên sân Lạch Tray, CLB Hải Phòng đã giành chiến thắng đầy thuyết phục với tỷ số 4-2 trước CLB Becamex TP.HCM.

Tối 16.5, CLB Hải Phòng tiếp đón CLB Becamex TP.HCM trên sân Lạch Tray, ở trận đấu thuộc vòng 23 V-League 2025-2026. Trong ngày HLV Kim Sang-sik dự khán tại "chảo lửa" của bóng đá Việt Nam, hai đội đã mang đến cho người hâm mộ một màn so tài bùng nổ cùng những bàn thắng đẹp mắt.

Trận đấu có 4 siêu phẩm

Chỉ trong 45 phút đầu tiên, có đến 4 bàn thắng được ghi, chia đều cho cả hai đội. Đáng chú ý, 3 pha lập công trong số đó là cực kỳ mãn nhãn. Sau những pha bóng "ăn miếng trả miếng" liên tiếp của hai đội, CLB Hải Phòng đã khai thông thế bế tắc ở phút 12. Thủ môn Minh Toàn (Becamez TP.HCM) đã rất xuất sắc khi đổ người cản phá cú sút chéo góc của Lupeta, nhưng ngay sau đó, Antonio đã có mặt đúng lúc để tung cú sút cực khó từ ngoài vòng cấm đưa đội bóng đất cảng vươn lên dẫn 1-0.

Đội bóng đất Thủ chỉ cần 5 phút để có bàn gỡ hòa. Phút 17, Becamex TP.HCM triển khai tấn công nhanh. Cú sút đầu tiên của cầu thủ Becamex khiến thủ môn Đình Triệu (CLB Hải Phòng) bắt không tốt và để bóng bật ra, tạo cơ hội cho Nguyễn Văn Anh dứt điểm điểm quân bình tỷ số 1-1.

Có đến 4 bàn thắng được 2 đội tạo ra trong hiệp 1

Phút 28, Triệu Việt Hưng một lần nữa đưa CLB Hải Phòng vượt lên dẫn trước bằng siêu phẩm. Sau khi nhận bóng từ đồng đội, cựu sao HAGL tinh tế xâu kim đối thủ, trước khi cứa lòng chân trái từ rìa vòng cấm, khiến thủ môn đội Becamex TP.HCM bó tay.

Thêm một siêu phẩm nữa được ghi trước khi hiệp 1 khép lại, và lần này đến từ tình huống cố định. Từ chấm đá phạt ở cự ly khá xa, hậu vệ Milos đưa bóng đi vòng qua hàng rào và đi vào góc cao, khiến thủ môn Đình Triệu dù bay người hết cỡ vẫn không thể cản phá. Tỷ số là 2-2 khi trận đấu bước vào giờ nghỉ.

Triệu Việt Hưng (số 97) và Phạm Trung Hiếu (số 17) ghi những bàn thắng rất đẹp mắt cho đội bóng đất cảng

Sang hiệp 2, trận đấu vẫn diễn ra hấp dẫn với tốc độ cao. Phút 61, các cầu thủ CLB Hải Phòng lại tặng thêm cho khán giả nhà một bàn thắng đẹp nữa. Tương tự như tình huống trước đó của Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu cũng đưa bóng từ cánh vào trung lộ rồi cứa lòng chân phải vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-2.

Phút 75, Hữu Sơn dứt điểm hiểm hóc đào sâu cách biệt thành 4-2 cho CLB Hải Phòng. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Với chiến thắng này, CLB Hải Phòng từ hạng 7 tạm vươn lên đứng hạng 6 với 31 điểm. Phía ngược lại, Becamex TP.HCM giẫm chân tại chỗ ở vị trí thứ 12 với 21 điểm.

