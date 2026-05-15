Bảng xếp hạng V-League mới nhất: PVF-CAND lại chìm rất sâu, HAGL ‘lửng lơ con cá vàng’

Trận đấu sớm của vòng 23 V-League chứng kiến bất ngờ khi đội Đà Nẵng cầm hòa đội Công an TP.HCM với tỷ số 2-2, qua đó tạo nên cục diện mới trên bảng xếp hạng. 1 điểm có được ngay trên sân nhà của đội Công an TP.HCM giúp CLB Đà Nẵng đạt tổng cộng 17 điểm, có cùng điểm với đội PVF-CAND nhưng tạm xếp trên đối thủ nhờ hơn hiệu số phụ bàn thắng bại và thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng. HAGL đứng thứ 11 với 22 điểm, gần như trụ hạng an toàn.

Trong khi đó với trận hòa trước CLB Đà Nẵng, đội Công an TP.HCM đạt tổng cộng 33 điểm, vẫn xếp hạng 5 nhưng nguy cơ bị đối thủ xếp sau là CLB Nam Định (31 điểm) qua mặt. Ở tốp đầu, đội Công an Hà Nội vẫn vững vàng đỉnh bảng với 57 điểm, CLB Thể Công Viettel xếp hạng 2 với 46 điểm, CLB Ninh Bình xếp hạng 3 với 41 điểm, CLB Hà Nội xếp hạng 4 với 39 điểm.

Ngày mai, diễn ra 2 cặp đấu tiếp theo của vòng 23 V-League giữa CLB SLNA (24 điểm, hạng 9) với CLB Ninh Bình (41 điểm, hạng 3), CLB Hải Phòng (28 điểm, hạng 7) với CLB Becamex TP.HCM (21 điểm, hạng 12). Kết quả 2 cặp đấu này hứa hẹn tạo nên biến động mới trên bảng xếp hạng V-League năm nay.

Bảng xếp hạng vòng 23 V-League hôm nay (15.5):