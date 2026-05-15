Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: PVF-CAND lại chìm rất sâu, HAGL ‘lửng lơ con cá vàng’

Hoàng Lê
15/05/2026 20:21 GMT+7

Đội Công an TP.HCM để CLB Đà Nẵng cầm hòa ở vòng 23 V-League diễn ra hôm nay nên nguy cơ mất hạng 5 về tay đối thủ xếp sau là CLB Nam Định. Đà Nẵng lên vị trí thứ 13, đẩy PVF-CAND xuống đáy bảng.

Trận đấu sớm của vòng 23 V-League chứng kiến bất ngờ khi đội Đà Nẵng cầm hòa đội Công an TP.HCM với tỷ số 2-2, qua đó tạo nên cục diện mới trên bảng xếp hạng. 1 điểm có được ngay trên sân nhà của đội Công an TP.HCM giúp CLB Đà Nẵng đạt tổng cộng 17 điểm, có cùng điểm với đội PVF-CAND nhưng tạm xếp trên đối thủ nhờ hơn hiệu số phụ bàn thắng bại và thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng. HAGL đứng thứ 11 với 22 điểm, gần như trụ hạng an toàn.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: PVF-CAND lại chìm rất sâu, HAGL ‘lửng lơ con cá vàng’- Ảnh 1.

CLB Đà Nẵng nỗ lực có trận hòa trước đội Công an TP.HCM, qua đó tạm thoát đáy bảng xếp hạng V-League

ẢNH: KHẢ HÒA

Trong khi đó với trận hòa trước CLB Đà Nẵng, đội Công an TP.HCM đạt tổng cộng 33 điểm, vẫn xếp hạng 5 nhưng nguy cơ bị đối thủ xếp sau là CLB Nam Định (31 điểm) qua mặt. Ở tốp đầu, đội Công an Hà Nội vẫn vững vàng đỉnh bảng với 57 điểm, CLB Thể Công Viettel xếp hạng 2 với 46 điểm, CLB Ninh Bình xếp hạng 3 với 41 điểm, CLB Hà Nội xếp hạng 4 với 39 điểm.

Đà Nẵng giành 1 điểm quý hơn vàng trước CLB Công an TP.HCM

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: PVF-CAND lại chìm rất sâu, HAGL ‘lửng lơ con cá vàng’- Ảnh 2.

Đội Công an TP.HCM nguy cơ mất hạng 5 sau trận hòa với CLB Đà Nẵng

ẢNH: KHẢ HÒA

Ngày mai, diễn ra 2 cặp đấu tiếp theo của vòng 23 V-League giữa CLB SLNA (24 điểm, hạng 9) với CLB Ninh Bình (41 điểm, hạng 3), CLB Hải Phòng (28 điểm, hạng 7) với CLB Becamex TP.HCM (21 điểm, hạng 12). Kết quả 2 cặp đấu này hứa hẹn tạo nên biến động mới trên bảng xếp hạng V-League năm nay. 

Highlight CLB Công an TP.HCM 2-2 SHB Đà Nẵng: Chia điểm kịch tính

Bảng xếp hạng vòng 23 V-League hôm nay (15.5): 

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: PVF-CAND lại chìm rất sâu, HAGL ‘lửng lơ con cá vàng’- Ảnh 3.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Nhà vô địch V-League sẽ lộ diện cuối tuần này

Cuộc đua vô địch V-League chuẩn bị đến hồi kết, khi CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) chỉ cần thắng đội khách Thanh Hóa ở vòng 23 để bước lên ngai vàng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
