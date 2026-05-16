Bóng đá Việt Nam đồng bộ hệ thống chiến thuật

Điển hình, pha ghi bàn bằng đầu của Mạnh Cường vào lưới đội U.17 UAE nâng tỷ số lên 3-2 ở trận cuối vòng bảng không khác gì bàn thắng Đình Bắc đánh đầu vào lưới U.23 Hàn Quốc ở trận tranh HCĐ tại giải U.23 châu Á. Cả 2 bàn thắng này đều xuất phát từ pha đá phạt góc, sau đó cả Mạnh Cường và Đình Bắc đều chạy cắt mặt khung thành đối phương đánh đầu lái bóng ghi bàn đẹp mắt. Ở cấp độ đội tuyển, trong trận VN thắng Malaysia 3-1 ở trận cuối vòng loại Asian Cup 2027, bàn mở tỷ số của Duy Mạnh cũng tương tự 2 tình huống trên khi anh chạy cắt mặt đánh đầu tung lưới đối phương từ pha đá phạt góc của Tiến Anh. Ngoài ra, pha đá phạt của Nguyễn Lực gỡ hòa 1-1 trong trận gặp UAE cũng rất giống với cú đá phạt của Đình Bắc tung lưới U.23 Hàn Quốc trong trận tranh HCĐ U.23 châu Á, giống như được lập trình từ cùng một hệ thống.

Đây chỉ là một trong số những tương đồng về cách vận hành chiến thuật của các đội tuyển bóng đá VN, bởi ngay hệ thống chiến thuật các đội, từ U.17 đến đội tuyển quốc gia đều thường dùng sơ đồ 3-4-3 khi thi đấu. Điều này cho thấy bóng đá VN đang được vận hành chiến thuật trơn tru từ hệ thống trẻ cho đến đội tuyển. Cách làm này không chỉ giúp bóng đá VN có được sự thống nhất mà còn giúp ích cho HLV Kim Sang-sik rất nhiều khi các cầu thủ từ tuyến dưới đôn lên U.23 hoặc đội tuyển VN. Lúc này ông Kim không còn phải mất công để gò các cầu thủ chơi theo hệ thống chiến thuật của mình, thay vào đó có thể dễ dàng sử dụng cầu thủ theo ý đồ của ông.

Mạnh Cường ghi bàn vào lưới U.17 UAE, ấn định chiến thắng cho U.17 VN ẢNH: VFF

Rõ ràng, muốn làm được điều này, những người làm bóng đá VN, trong đó chủ đạo là Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), đã phải định hướng ngay từ tuyến trẻ thông qua việc chọn lựa những HLV phù hợp và thường xuyên kết nối với HLV Kim Sang-sik nhằm tạo sự thống nhất. Chính cây bút người Thái Lan Chicharitao mới đây phải thừa nhận trên trang Khobsanam: "Nếu nhìn sâu vào cấu trúc bóng đá, đặc biệt là đào tạo trẻ, phải thừa nhận VN nghiêm túc hơn và làm tốt hơn chúng ta". Ông này thẳng thắn đánh giá VN có mục tiêu rõ ràng hơn, nên: "Họ chỉ có mục tiêu là phải đi World Cup, và cứ thế họ làm mọi cách để đạt được điều đó".

Ngược lại, ông Chicharitao cho rằng các đội trẻ Thái Lan nhiều năm qua thiếu sự liên kết và định hướng dài hạn. Ông chỉ ra rằng việc xây dựng từng lứa đội tuyển ở Thái Lan như kiểu giải quyết theo từng giải đấu, thay vì có hệ thống xuyên suốt từ đội trẻ lên đội tuyển quốc gia. Chính điều này khiến bóng đá trẻ Thái Lan liên tiếp thất bại tại các giải đấu từ cấp khu vực đến cấp châu lục, trong đó thất bại ê chề tại U.17 châu Á (chỉ có được trận hòa trước Myanmar) trong một bảng đấu được xem là dễ thở, đã minh chứng cho điều đó.

Với bóng đá VN, chiếc vé dự U.17 World Cup mới chỉ là bước khởi đầu của một hành trình gian khó phía trước, với đích nhắm là World Cup 2034 mà lãnh đạo VFF đã đặt ra. Rõ ràng, muốn đạt được mục tiêu đó, lứa U.17 này cần phải trải qua rất nhiều tôi luyện để trưởng thành. Nhưng có thể khẳng định một điều, nếu được dồn sức đầu tư đúng hướng và tiếp tục vận hành theo đúng hệ thống chiến thuật từ bây giờ, ước mơ dự World Cup của đội tuyển bóng đá nam quốc gia sẽ có ngày trở thành hiện thực.