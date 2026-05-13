Thể thao Bóng đá Việt Nam

Geovane rạng rỡ trong ngày chính thức mang tên Nguyễn Tài Lộc: HLV Kim Sang-sik sẽ rất vui

Đồng Nguyên Khang
13/05/2026 15:28 GMT+7

Tiền đạo Geovane Magno sẽ chính thức nhận quyết định nhập quốc tịch Việt Nam vào chiều 13.5 tại Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình, qua đó mang tên mới Nguyễn Tài Lộc. Đây được xem là cột mốc quan trọng không chỉ với cá nhân cầu thủ sinh năm 1994, mà còn mở ra thêm lựa chọn đáng chú ý cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Nguyễn Tài Lộc nói gì?

Theo giấy mời do Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình ban hành, buổi lễ trao quyết định nhập quốc tịch cho Geovane, giờ là Nguyễn Tài Lộc diễn ra lúc 14 giờ 30 ngày 13.5 với sự tham dự của đại diện UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, CLB Ninh Bình cùng gia đình cầu thủ.

Geovane là một trong những ngoại binh thành công và ổn định nhất tại V-League nhiều năm qua. Cầu thủ người Brazil từng khoác áo CLB Sài Gòn, Hà Nội, Thể Công Viettel, Công an Hà Nội, Hà Tĩnh trước khi gia nhập CLB Ninh Bình. Anh nổi bật nhờ kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng xử lý bóng mềm mại cùng tư duy chơi bóng hiện đại.

Giây phút quan trọng của Nguyễn Thành Lộc

CLB Ninh Bình sẽ có 2 nội binh sở hữu kèo trái ấn tượng mùa tới là Tài Lộc và Hoàng Đức

Trong giai đoạn khoác áo CLB Sài Gòn, Geovane từng được xem là một trong những tiền đạo hay nhất V-League nhờ khả năng tạo đột biến và ghi bàn ổn định. Dù đã bước sang tuổi 32, cầu thủ này vẫn duy trì nền tảng thể lực và phong độ tốt nhờ sinh hoạt chuyên nghiệp.

Việc Geovane hoàn tất nhập tịch giúp bóng đá Việt Nam có thêm một cầu thủ chất lượng ở tuyến trên, trong bối cảnh đội tuyển quốc gia đang đẩy mạnh quá trình bổ sung nguồn lực từ các cầu thủ nhập tịch. Nếu được triệu tập, Nguyễn Tài Lộc có thể kết hợp cùng Nguyễn Xuân Son hay Đỗ Hoàng Hên để tạo nên hàng công giàu sức mạnh và kinh nghiệm cho đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu lớn thời gian tới.

Nguyễn Tài Lộc chia sẻ:  "Từ hôm nay, tôi chính thức là công dân Việt Nam. Tôi rất vui và tự hào. Việt Nam là quê hương thứ 2 của tôi Tôi cảm ơn vì được sống và thi đấu tại Việt Nam 6 năm qua Tôi sẽ cố gắng mỗi ngày. Tôi sẽ thi đấu hết mình, bằng cả trái tim. Tôi muốn đóng góp cho CLB Ninh Bình, cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tôi xin cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy đã luôn tin tưởng và hỗ trợ tôi rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người".

