Truyền thông Thái Lan ‘mếu máo’: Đến lúc bóng đá trong nước phải cầu cứu Kiatisuk

Công tác đào tạo trẻ bị đặt dấu hỏi

Trong bài bình luận trên Thairath, nhà báo thể thao kỳ cựu Bee Bangpakong cho biết ông "mất ngủ" sau khi chứng kiến các đội trẻ Thái Lan liên tục gây thất vọng. Đội U.17 nam Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết châu Á sau trận hòa Myanmar 2-2, trước đó thua Tajikistan và Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, U.17 nữ Thái Lan cũng tan mộng World Cup sau thất bại nặng nề trước CHDCND Triều Tiên.

Điều khiến dư luận Thái Lan thất vọng không chỉ là kết quả, mà còn nằm ở cách các đội trẻ thất bại. U.17 Thái Lan được đầu tư kỹ lưỡng với nhiều chuyến tập huấn quốc tế, đá giao hữu với các đối thủ mạnh và thậm chí được tăng cường cầu thủ chất lượng từ Buriram United. Tuy nhiên, tất cả vẫn không đủ để giúp họ tiến gần tấm vé World Cup.

U.22/U.23 Thái Lan (xanh) có 3 thất bại liên tiếp ở chung kết SEA Games ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thairath thẳng thắn thừa nhận bóng đá trẻ Thái Lan đang chững lại. Tác giả bài viết đặt câu hỏi: "Dù là năm nào hay nỗ lực ra sao, chúng ta chỉ đủ sức vượt trội ở Đông Nam Á. Nhưng mỗi khi bước ra sân chơi châu Á, thất vọng lại xuất hiện". Nhưng thực tế, Thái Lan cũng không quá vượt trội ở các giải châu lục.

Đây là nhận định phản ánh rõ tâm trạng chung của truyền thông và người hâm mộ Thái Lan lúc này. Trong nhiều năm, bóng đá trẻ từng được xem là nền tảng sức mạnh của "Voi chiến". Nhưng hiện tại, khoảng cách với Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nền bóng đá Tây Á ngày càng lớn. Việc FIFA tăng số suất dự U.17 World Cup cho châu Á nhưng Thái Lan vẫn liên tục lỡ hẹn càng khiến những chỉ trích trở nên gay gắt hơn. Ngoài ra, việc U.17 Việt Nam chinh phục thành công tấm vé dự World Cup cũng là một "vết dao" cứa vào nỗi đau của các CĐV bóng đá xứ chùa vàng.

Không ít ý kiến cho rằng hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Thái Lan đang tụt lại phía sau. Các lò đào tạo không còn tạo ra thế hệ cầu thủ đủ sức cạnh tranh ở đẳng cấp châu lục, trong khi cách vận hành và định hướng phát triển trẻ chưa theo kịp bóng đá hiện đại.

Vì sao Kiatisuk được gọi tên?

Giữa thời điểm bóng đá Thái Lan khủng hoảng niềm tin, Kiatisuk Senamuang một lần nữa được nhắc tới như biểu tượng có thể vực dậy tinh thần cho các đội trẻ. Trong bài viết trên Thairath, tác giả cho biết ngày càng nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội muốn "Zico Thái" trở lại. Theo quan điểm của cây bút này, Kiatisuk là "một người hùng mà các cầu thủ trẻ vẫn còn nhớ đến", cả trong vai trò cầu thủ lẫn HLV trưởng ở thời kỳ Thái Lan thống trị Đông Nam Á.

HLV Kiatisuk rất giỏi trong việc nâng tầm các cầu thủ trẻ ẢNH: MINH TÚ

Kiatisuk đã quá nổi tiếng ở khu vực. Trên cương vị HLV, ông từng giúp tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2014 và 2016, giành HCV SEA Games 2013, 2015 và đưa "Voi chiến" vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2018 với lối chơi tấn công giàu bản sắc.

Quan trọng hơn, Kiatisuk từng tạo ra niềm tin lớn cho cầu thủ trẻ Thái Lan. Dưới thời ông, nhiều gương mặt trẻ như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan hay Sarach Yooyen trưởng thành để trở thành trụ cột tuyển quốc gia.Thairath cho rằng điều bóng đá Thái Lan cần lúc này không đơn thuần là chiến thuật, mà còn là một hình mẫu truyền cảm hứng: "Đôi khi, để giúp những cầu thủ trẻ tỏa sáng, họ cần một hình mẫu để noi theo".

Sau nhiều thất bại liên tiếp, bóng đá Thái Lan rõ ràng đang đứng trước ngã rẽ lớn. Và trong lúc niềm tin bị lung lay, cái tên Kiatisuk được nhắc lại không chỉ vì thành tích quá khứ, mà còn bởi người hâm mộ xứ chùa vàng đang hy vọng "Zico Thái" có thể mang tinh thần chiến thắng trở lại với nền bóng đá từng là số 1 Đông Nam Á.