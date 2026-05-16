Hấp dẫn cuộc đua trụ hạng

CLB Đ À N ẴNG KIÊN CƯỜNG

Ở thế không còn gì để mất, CLB Đà Nẵng đẩy cao đội hình lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ sau 7 phút, Lê Giang Patrik phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút cận thành của Milan Makaric. 15 phút tiếp theo, mọi thứ trở về với trật tự vốn có. CLB Công an TP.HCM, với lực lượng mạnh hơn, kiểm soát lại thế trận và dần tạo ra nhiều cơ hội, khiến khung thành thủ môn Nguyễn Văn Toản thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động. Đến phút 45+1, Võ Minh Trọng có pha leo biên rồi căng ngang vào trong, đưa bóng chạm tay Đặng Anh Tuấn, mang về quả phạt đền cho đội chủ nhà. Lee Williams thực hiện thành công cú sút 11 m, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Đến phút 68, từ pha đá phạt góc chính xác của Endrick, Makrillos bật cao đánh đầu, nâng tỷ số lên 2-1 cho CLB Công an TP.HCM.

CLB Đà Nẵng không dễ dàng bỏ cuộc. HLV Lê Đức Tuấn thực hiện một loạt điều chỉnh nhân sự nhằm cải thiện sức tấn công. Và rồi thành quả cũng đến ở phút 76 khi Võ Nguyên Hoàng có tình huống xoay người dứt điểm hiểm hóc, đánh bại Lê Giang Patrik. Những phút cuối, CLB Đà Nẵng phòng ngự lăn xả, tập trung để giữ tỷ số 2-2. Kết quả này giúp CLB Đà Nẵng tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng. Đội bóng sông Hàn có 17 điểm, bằng PVF-CAND và xếp trên nhờ nhỉnh hơn hiệu số bàn thắng - bại (-12 so với -18). Sức ép bây giờ dồn về phía thầy trò HLV Trần Tiến Đại bởi họ phải đối đầu CLB Hà Nội, đội bóng đang rất cần điểm để cạnh tranh vị trí thứ 3 với đội Ninh Bình.

Tuyển thủ U.23 VN Nguyễn Phi Hoàng (phải) có 2 đường chuyền thông minh, dẫn đến 2 bàn thắng cho CLB Đà Nẵng ẢNH: KHẢ HÒA

CLB N INH B ÌNH THẮNG DỄ ?

Lúc 18 giờ hôm nay (16.5), CLB Ninh Bình (xếp thứ 3, 41 điểm) có chuyến làm khách đến sân Vinh của SLNA. Nguyễn Hoàng Đức và các đồng đội vẫn bị đội Hà Nội (thứ 4, 39 điểm) bám đuổi rất sát. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng cố đô tạo khoảng cách an toàn và gây áp lực lên đối thủ cạnh tranh (CLB Hà Nội thi đấu vào ngày 17.5). Đây là nhiệm vụ hoàn toàn khả thi với CLB Ninh Bình khi sở hữu chất lượng đội hình lẫn phong độ tốt hơn. Ở 5 trận gần nhất, họ có 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Bên kia chiến tuyến, SLNA chỉ có 1 lần giành trọn 3 điểm, hòa 1 và thua 3.

Cùng giờ, người hâm mộ đội Becamex TP.HCM (xếp thứ 12, 21 điểm) mong chờ kịch bản "thay tướng đổi vận" ở trận gặp CLB Hải Phòng (xếp thứ 7, 28 điểm). Trước đó, BLĐ Becamex TP.HCM quyết định chia tay HLV Ueno Nobuhiro để bổ nhiệm HLV Hứa Hiền Vinh vào chiếc ghế nóng ở thời điểm khoảng cách với đội đứng thứ 13 chỉ còn là 4 điểm. Làm khách của CLB Hải Phòng không phải điều dễ dàng. Dù HLV Chu Đình Nghiêm không còn trực tiếp cầm sa bàn chỉ đạo, đội bóng đất cảng vẫn được đánh giá cao hơn, nhất là khi họ được chơi tại "pháo đài" Lạch Tray. Ở mùa giải này, CLB Hải Phòng sở hữu phong độ ấn tượng trên sân nhà: 8 thắng, 2 hòa và 1 thua (trước đội đầu bảng Công an Hà Nội). Nhiều khả năng Becamex TP.HCM vẫn sẽ chơi phòng ngự chủ động và chờ đợi các tình huống phản công nhanh, tận dụng điểm mạnh tốc độ, sức càn lướt của những tiền đạo như Nguyễn Trần Việt Cường hay Bùi Vĩ Hào để có thể gây bất ngờ.