Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam
Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026

HLV Park Hang-seo và bầu Đức trao cúp cho CLB Hà Nội, khép lại ngày hội đáng nhớ

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
15/05/2026 17:17 GMT+7

HLV Park Hang-seo và bầu Đức đã trao cúp vô địch cho CLB Hà Nội, khép lại trọn vẹn Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026 - ngày hội bóng đá trẻ quốc tế quy mô nhất từng tổ chức tại Việt Nam.

HLV Park Hang-seo và bầu Đức trao cúp cho CLB Hà Nội, khép lại ngày hội đáng nhớ- Ảnh 1.

Bầu Đức và HLV Park Hang-seo trao cúp vô địch cho CLB Hà Nội

ảnh: Linh Nhi

CLB Hà Nội đăng quang, SLNA về nhì

Ngày 15.5, CLB Hà Nội và SLNA đã cùng nhau tạo ra trận chung kết sôi động để khép lại trọn vẹn Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026. Trên sân Pleiku Arena, cầu thủ trẻ 2 đội bóng đã cống hiến những khoảnh khắc tranh tài chất lượng.

Trong hiệp 1, cả hai đội chơi bóng khá chặt chẽ, không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Bước sang hiệp 2, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn, nhưng tiếc rằng SLNA không tận dụng tốt những cú dứt điểm của mình.

Buộc phải phân định thắng thua ở loạt luân lưu 11 m, CLB Hà Nội đã đăng quang vô địch sau khi đánh bại SLNA 4-2 ở loạt "đấu súng" cân não. Trong khi đó đội bóng đến từ miền Trung cũng nhận được những tràng pháo tay của khán giả.

HLV Park Hang-seo và bầu Đức trao cúp cho CLB Hà Nội, khép lại ngày hội đáng nhớ- Ảnh 2.

Loạt luân lưu cân não giữa CLB Hà Nội và SLNA

ảnh: Linh Nhi

Ở trận tranh HCĐ, đội AMD Malaysia và PVF cũng đã không thể phân định thắng bại sau khi hòa nhau 3-3 ở giờ thi đấu chính thức. Trong loạt đá luân lưu 11 m, PVF đã là người thực hiện tốt hơn, thắng 4-2 và giành hạng ba chung cuộc.

Đích thân HLV Park Hang-seo và bầu Đức sau khi dự khán các trận đấu đã xuống sân trao cúp vô địch cho CLB Hà Nội cũng như những đội về nhì và ba là SLNA và AMD Malaysia, khép lại 5 ngày tranh tài sôi nổi ở Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026 đáng nhớ, để lại nhiều kỷ niệm trong lòng bạn bè trong và ngoài nước.

Kết quả chung cuộc Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026

Vô địch: CLB Hà Nội

Á quân: SLNA

HCĐ: PVF

Giải Phong cách: AMD Malaysia

Cầu thủ xuất sắc nhất: Mai Tấn Hoàng (CLB Hà Nội)

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Luthfil Hadi (AMD Malaysia)

Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Thành Đạt (CLB Hà Nội)


Tin liên quan

U.17 Việt Nam sẽ chơi hay hơn nữa trước người Úc: Viết tiếp kỳ tích

U.17 Việt Nam sẽ chơi hay hơn nữa trước người Úc: Viết tiếp kỳ tích

Hiên ngang tiến vào tứ kết với ngôi nhất bảng và tấm vé World Cup lịch sử, đội tuyển U.17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội viết tiếp kỳ tích khi tái đấu đối thủ duyên nợ U.17 Úc vào 0 giờ ngày 17.5.

Nhà vô địch V-League sẽ lộ diện cuối tuần này

Đừng để U.17 Việt Nam thành thế hệ 'biến mất' ở đội tuyển quốc gia

Khám phá thêm chủ đề

bầu Đức PARK SLNA Pleiku Arena
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận