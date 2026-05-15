HLV Park Hang-seo và bầu Đức trao cúp cho CLB Hà Nội, khép lại ngày hội đáng nhớ

Bầu Đức và HLV Park Hang-seo trao cúp vô địch cho CLB Hà Nội ảnh: Linh Nhi

CLB Hà Nội đăng quang, SLNA về nhì

Ngày 15.5, CLB Hà Nội và SLNA đã cùng nhau tạo ra trận chung kết sôi động để khép lại trọn vẹn Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026. Trên sân Pleiku Arena, cầu thủ trẻ 2 đội bóng đã cống hiến những khoảnh khắc tranh tài chất lượng.

Trong hiệp 1, cả hai đội chơi bóng khá chặt chẽ, không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Bước sang hiệp 2, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn, nhưng tiếc rằng SLNA không tận dụng tốt những cú dứt điểm của mình.

Buộc phải phân định thắng thua ở loạt luân lưu 11 m, CLB Hà Nội đã đăng quang vô địch sau khi đánh bại SLNA 4-2 ở loạt "đấu súng" cân não. Trong khi đó đội bóng đến từ miền Trung cũng nhận được những tràng pháo tay của khán giả.



Loạt luân lưu cân não giữa CLB Hà Nội và SLNA ảnh: Linh Nhi

Ở trận tranh HCĐ, đội AMD Malaysia và PVF cũng đã không thể phân định thắng bại sau khi hòa nhau 3-3 ở giờ thi đấu chính thức. Trong loạt đá luân lưu 11 m, PVF đã là người thực hiện tốt hơn, thắng 4-2 và giành hạng ba chung cuộc.

Đích thân HLV Park Hang-seo và bầu Đức sau khi dự khán các trận đấu đã xuống sân trao cúp vô địch cho CLB Hà Nội cũng như những đội về nhì và ba là SLNA và AMD Malaysia, khép lại 5 ngày tranh tài sôi nổi ở Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026 đáng nhớ, để lại nhiều kỷ niệm trong lòng bạn bè trong và ngoài nước.

Kết quả chung cuộc Festival quốc tế U.14 Gia Lai 2026 Vô địch: CLB Hà Nội Á quân: SLNA HCĐ: PVF Giải Phong cách: AMD Malaysia Cầu thủ xuất sắc nhất: Mai Tấn Hoàng (CLB Hà Nội) Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Luthfil Hadi (AMD Malaysia) Thủ môn xuất sắc nhất: Nguyễn Thành Đạt (CLB Hà Nội)



